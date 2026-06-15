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Cultura

» Arte
15/06/2026 09:40:00

Il fotografo Franco Zecchin a Erice con “Narrazioni Nomadi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/1781509315-0-il-fotografo-franco-zecchin-a-erice-con-narrazioni-nomadi.jpg

Il fotografo Franco Zecchin sarà a Erice Casa Santa martedì 16 giugno, alle 21, per un incontro dal titolo “Narrazioni Nomadi”. L’appuntamento è all’Auditorium dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Pagoto”, in viale Tivoli 37. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Scatto dell’Associazione “I Colori della Vita” di Trapani, presieduta da Maddalena Galia.

Il viaggio attraverso le immagini

Zecchin accompagnerà il pubblico in un percorso tra i suoi reportage realizzati in Sicilia e in diverse parti del mondo.

La serata sarà introdotta e moderata dalla giornalista Mariza D’Anna.

Porteranno i saluti istituzionali la sindaca di Erice Daniela Toscano, l’assessora Rossella Cosentino e Arturo Safina, responsabile eventi dell’Associazione “I Colori della Vita”.

Franco Zecchin, la Sicilia e il mondo

Franco Zecchin, nato a Milano nel 1953, è considerato una delle voci più significative della fotografia italiana.

Dal 1975 al 1993 ha lavorato per diciotto anni a Palermo, documentando la cronaca siciliana e partecipando attivamente al movimento antimafia.

È stato membro “nominé” dell’agenzia Magnum Photos.

Il suo lavoro lo ha portato anche nell’Europa dell’Est, in Medio Oriente, in numerosi Paesi dell’Africa e dell’Asia.

Tra i riconoscimenti internazionali ricevuti ci sono il New York Times Award, nel 1987, e l’Humanity Photo Award di Pechino, nel 2000. Oggi vive in Francia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’evento è realizzato con il contributo di associazioni, ordini professionali, partner e sponsor del territorio.

Ha il patrocinio del Comune di Erice, dell’Unione Maestranze, del Museo San Rocco, della FIAF, dell’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani, del Rotary Club Trapani Erice Mozia, del Rotaract Club Trapani Erice e dell’Associazione Arvis.









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