Alcamo, alla Cittadella dei Giovani apre la mostra "Fioriture invisibili"

15/06/2026 16:05:00

Quattordici artisti da Italia, Europa e Asia per un progetto curato dall'Associazione Culturale Ricercarte, nell'ambito dei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli.

Apre martedì 16 giugno, alle 17.30, alla Cittadella dei Giovani di Alcamo la mostra d'arte contemporanea "Fioriture invisibili", organizzata dall'Associazione Culturale Ricercarte. L'esposizione rientra nel programma dei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli e resterà visitabile fino al 20 giugno.

Il progetto indaga ciò che sfugge allo sguardo: i processi lenti e nascosti che precedono ogni manifestazione visibile. Il tema non è il fiore come oggetto, ma la fioritura come fenomeno, come soglia e come rivelazione. Una mostra pensata come un percorso da attraversare quasi in silenzio.

Gli artisti

Quattordici gli artisti invitati, provenienti da Italia, Germania, Turchia, Inghilterra, Austria e Asia: Cesare Cannone, Caterina Codato, Naire Feo, Agnese Fornito, Giovanna Gennaro, Isa Ghilarducci, Leo Hainzl, Inbal Kristin, Paolo Manzari, Luca Morgantini, Franco Mulas, Norberto Luis Romero, Vincenzo Settipani e Stefania Turco.

Info

Cittadella dei Giovani, Alcamo

Inaugurazione martedì 16 giugno, ore 17.30

Dal 16 al 20 giugno

Orari: mattina 9.30-12.30, pomeriggio 16.30-19.30

Ingresso libero



