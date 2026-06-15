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Cronaca

» Ambiente
15/06/2026 09:11:00

Marsala, continua l'incendio alla Sarco: brucia ancora il deposito della plastica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/marsala-continua-l-incendio-alla-sarco-brucia-ancora-il-deposito-della-plastica-450.jpg

Proseguono le operazioni di spegnimento all'interno della Sarco di contrada Ponte Fiumarella, a Marsala, dove nella notte è divampato un vasto incendio nell'impianto specializzato nel trattamento e recupero di rifiuti.

 

Secondo gli ultimi aggiornamenti, non risultano persone coinvolte né feriti. Le fiamme, inoltre, non hanno interessato strutture confinanti, evitando così un possibile aggravamento dell'emergenza.

 

L'incendio continua però a interessare il deposito nel quale è ammassato materiale plastico, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento a causa dell'elevata combustibilità dei materiali presenti.

 

Sul posto restano impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute durante la notte con uomini e mezzi provenienti da diversi distaccamenti della provincia. Presenti anche i Carabinieri: una pattuglia è giunta nell'area intorno alle 8.30 per gli accertamenti del caso.

 

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Nelle prossime ore saranno effettuate le verifiche necessarie per valutare l'entità dei danni e accertare l'origine dell'incendio.









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