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Sport

» Volley
14/06/2026 09:00:00

Il Marsala Volley chiude il roster: arriva la polacca Nelly Adamczewska

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/il-marsala-volley-chiude-il-roster-arriva-la-polacca-nelly-adamczewska-450.jpg

Il Marsala Volley chiude le operazioni di mercato in vista della prossima stagione di Serie A2, definendo un organico che si presenterà ai nastri di partenza con ambizioni chiare ed una struttura tecnica di assoluto valore. La società lilibetana ha scelto di chiudere la campagna acquisti puntando sul talento internazionale della polacca Nelly Adamczewska, giovane schiacciatrice classe 2008 di grande prospettiva che si unisce al gruppo a disposizione dello staff tecnico, andando a completare una batteria di attaccanti di posto quattro già solida e competitiva. Giocatrice dotata di spiccate qualità tecniche ed una determinazione che ha già colpito la dirigenza in fase di scouting, Adamczewska porta in dote la freschezza e la capacità di incidere tipiche della scuola pallavolistica polacca, una delle più fiorenti a livello europeo. 
Dopo le esperienze giovanili, Nelly Adamczewska, per due stagioni consecutive gioca da opposto nel PZPS Szczyrk, squadra di A1 nelle cui file, anni fa, ha giocato Joanna Wołosz, da un decennio bandiera dell’Imoco Conegliano. Nella stagione 2024/25, invece si sposta al Pałac Bydgoszcz giungendo 9° in Coppa di Polonia. Giocherà nelle stessa società anche l’inizio stagione appena trascorsa per trasferirsi con armi e bagagli nel DevelopRes Rzeszów con cui vincerà la SuperCoppa Polacca e si posizionerà al 5° posto nella CEV Champions League.
L'ingaggio della schiacciatrice polacca è la ciliegina sulla torta di un’ottima campagna acquisti, condotta dal club con l'obiettivo di consegnare a Coach Guadalupi una squadra equilibrata e capace di adattarsi ad ogni scenario tattico di questa nuova serie A2 a girone unico. Un mercato caratterizzato da un mix sapiente tra conferme di alto profilo e innesti di assoluto valore che delineano un roster pronto a sfidare le migliori compagini della categoria.
La nuova schiacciatrice ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'inizio di questa esperienza in Italia e a Marsala: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Marsala e di conoscere i nuovi tifosi, la squadra e lo staff. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro e di dare tutto in palestra ed in campo."

 



Volley | 2026-06-08 07:30:00
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