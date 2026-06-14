Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
14/06/2026 13:00:00

Valderice, si conclude il Memorial "Giusy Monaco": sport, amicizia e ricordo sui campi del Circolo Tennis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/1781435047-0-valderice-si-conclude-il-memorial-giusy-monaco-sport-amicizia-e-ricordo-sui-campi-del-circolo-tennis.jpg

Si è concluso al Circolo Tennis Valderice il torneo TPRA "Road to Torino 2026" - Memorial Giusy Monaco, appuntamento ormai consolidato che unisce la passione per il tennis al ricordo di una figura particolarmente amata all'interno della comunità sportiva valdericina.

L'edizione di quest'anno ha assunto un significato ancora più intenso, ricorrendo il terzo anniversario della scomparsa di Giusy Monaco, tennista alla cui memoria è dedicata la manifestazione. 

Per diverse settimane il circolo ha ospitato atleti e appassionati provenienti dal territorio, trasformando il torneo in un'occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

Cinque i tabelloni disputati nel corso della competizione: Entry Level Singolare Femminile, Expert Level Singolare Femminile, Expert Level Singolare Maschile, Expert Level Doppio Femminile ed Expert Level Doppio Misto.

Nel tabellone Entry Level Singolare Femminile si è imposta Ninni Scalia, che ha superato in finale Valeria Caronia con il punteggio di 9-6. Nell'Expert Level Singolare Femminile successo per Giovanna Taranto, vincitrice su Raffaella Paternostro per 9-5.

Tra gli uomini, nell'Expert Level Singolare Maschile, Filippo Agoglitta ha conquistato il titolo battendo Mario Carrese con il punteggio di 9-6.

Nel doppio femminile, vittoria della coppia composta da Annamaria Maltese e Valeria Caronia, che hanno avuto la meglio su Manuela Oggero e Giovanna Taranto per 9-3. Nel doppio misto, infine, successo per Ornella Grispo e Filippo Agoglitta, vincitori contro la coppia formata da Valeria Caronia e Michele Vultaggio con il risultato di 9-4.

Le finali hanno offerto incontri combattuti e momenti di grande partecipazione emotiva, in un clima caratterizzato da correttezza, amicizia e rispetto reciproco. Valori che rappresentano da sempre il tratto distintivo della manifestazione e che ne fanno qualcosa di più di una semplice competizione sportiva.

"Anche quest'anno il Memorial Giusy Monaco ha rappresentato molto più di un semplice torneo – spiegano dal Circolo Tennis Valderice – Per noi è un appuntamento che unisce sport, amicizia e memoria, permettendoci di ricordare una persona che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di quanti l'hanno conosciuta. Vedere gli atleti scendere in campo con entusiasmo, rispetto e spirito di condivisione è il modo migliore per onorarne il ricordo".

Un ringraziamento è stato rivolto dal diretivo del circolo a tutti i partecipanti, ai soci e a quanti hanno collaborato all'organizzazione dell'evento, che anche quest'anno ha confermato il ruolo dello sport come strumento di aggregazione, crescita personale e costruzione di relazioni all'interno della comunità.

 









Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...