Addio ad Arturo Stabile, il maestro dei cantieri che ha fatto navigare Trapani nel mondo

14/06/2026 10:00:00

Trapani perde uno dei suoi imprenditori più rappresentativi. È morto Arturo Stabile, protagonista della cantieristica navale siciliana e figura simbolo di una stagione di crescita economica e industriale che ha legato il nome della città ai mari di mezzo mondo.

Con lui se ne va un uomo che ha saputo trasformare una passione nata da bambino in una delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio, mantenendo sempre saldo il legame con la tradizione marinara trapanese.

Dai modellini di barche a un'impresa internazionale

Nato a Trapani nel gennaio del 1936, ultimo di otto fratelli, Arturo Stabile mostrò sin da piccolo un talento straordinario. A dieci anni costruiva modellini di barche che vendeva attraverso piccole lotterie organizzate tra amici e conoscenti. Un gioco che già raccontava il carattere intraprendente di quello che sarebbe diventato uno dei più noti imprenditori del settore nautico.

A soli quattordici anni realizzò la sua prima imbarcazione su commissione. Poi, appena maggiorenne, la scelta che avrebbe segnato la sua vita: lasciare il cantiere paterno per costruire un percorso autonomo. Una scommessa vinta grazie alla competenza tecnica, alla determinazione e a una visione imprenditoriale che gli consentì di ottenere commesse da tutta Italia e dall'estero.

Il cantiere Stabile e la crescita della nautica trapanese

Dagli anni Cinquanta fino al 2010 il cantiere Stabile ha rappresentato un punto di riferimento della cantieristica italiana. Nei suoi stabilimenti sono state costruite oltre cento unità da pesca oceanica in acciaio, centinaia di imbarcazioni da diporto e numerosi mezzi destinati alle marinerie italiane e del Nord Africa.

Particolarmente significative furono le collaborazioni con Tunisia e Libia, che contribuirono a consolidare la reputazione internazionale dell'azienda e del comparto nautico trapanese.

Negli anni Novanta Arturo Stabile partecipò anche alla realizzazione di numerose imbarcazioni per le storiche tonnare del territorio, contribuendo a preservare saperi e tradizioni che fanno parte dell'identità marinara della Sicilia occidentale.

Tradizione e innovazione

Con il marchio "Stama", Stabile ha accompagnato l'evoluzione tecnologica del settore, attraversando le grandi trasformazioni della nautica: dal legno all'acciaio, fino alla vetroresina.

Pur innovando continuamente processi e materiali, non ha mai rinnegato le proprie origini di mastro d'ascia. È proprio questo equilibrio tra artigianato e innovazione ad averne fatto una figura rispettata nel panorama nautico nazionale e a valergli il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro.

Il ricordo di un uomo legato alla sua terra

Oltre all'imprenditore, oggi Trapani ricorda soprattutto l'uomo. Chi lo ha conosciuto ne sottolinea la semplicità, il forte senso della famiglia, la generosità e l'attaccamento alle proprie radici.

Nella storica "sala tracciare" del cantiere, tra disegni, progetti e modelli navali, resta custodita la memoria di una vita interamente dedicata al mare e al lavoro.

Arturo Stabile è stato uno degli ultimi grandi protagonisti della cantieristica siciliana del Novecento. La sua eredità non è fatta soltanto di imbarcazioni varate, ma anche di competenze trasmesse, posti di lavoro creati e professionalità formate nel corso di decenni.

Con la sua scomparsa Trapani perde un pezzo importante della propria storia industriale e marinara. Resta il segno profondo di un uomo che dal mare aveva imparato la pazienza, la tenacia e il coraggio. Qualità che hanno accompagnato tutta la sua esistenza e che oggi ne rendono ancora più prezioso il ricordo.