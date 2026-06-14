Marsala, Gandolfo richiama la maggioranza: “Stadio e piscina comunale siano una priorità”

14/06/2026 07:01:00

A pochi giorni dall'insediamento della nuova amministrazione comunale di Marsala, arriva un richiamo dall'interno della stessa maggioranza. A lanciarlo è il consigliere comunale Michele Gandolfo, appena rieletto, che indica due obiettivi da affrontare con urgenza: l'affidamento dello stadio municipale e la riapertura della piscina comunale, chiusa ormai da cinque anni.

Attraverso un intervento sui social, Gandolfo sottolinea come le due strutture rappresentino «due priorità per Marsala» e invita l'amministrazione ad accelerare i percorsi già avviati.

«Come consigliere di maggioranza - scrive Gandolfo - ritengo che tra le priorità dell'azione amministrativa vi sia il completamento dell'iter per l'affidamento dello stadio municipale e la riapertura della piscina comunale chiusa da 5 anni».

Le richieste sulla gestione dello stadio

Il consigliere fa riferimento alla procedura per l'affidamento dello stadio comunale, una questione che negli ultimi anni è stata al centro del dibattito cittadino e che interessa direttamente le società sportive marsalesi, su tutte il Marsala Calcio del presidente Angelo Casa. L'obiettivo indicato da Gandolfo è quello di arrivare rapidamente alla conclusione dell'iter amministrativo, così da garantire una gestione stabile dell'impianto.

La piscina chiusa da cinque anni

Altro tema evidenziato è quello della piscina comunale, chiusa ormai da un quinquennio e più volte al centro delle richieste delle associazioni sportive e delle famiglie. Per Gandolfo la riapertura dell'impianto rappresenta un passaggio essenziale per restituire alla città un servizio importante e offrire nuove opportunità ai giovani. Qui uno dei nostri articoli sulla vicenda.

“Continuerò a mantenere alta l'attenzione”

Nel suo intervento il consigliere ribadisce l'importanza delle due strutture per il tessuto sportivo locale.

«Si tratta di due strutture fondamentali per lo sviluppo dello sport cittadino, per la crescita dei giovani e per offrire servizi adeguati alle associazioni e alle società sportive del territorio».

Infine l'impegno politico: «Su questi temi continuerò a mantenere alta l'attenzione e a dare il mio contributo affinché si arrivi presto a risultati concreti».



