Hamilton vince il suo primo Gp con la Ferrari e a Barcellona fa 106 vittorie

14/06/2026 20:17:00

Doveva essere il matrimonio del secolo e finalmente è arrivato il primo trionfo. Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Barcellona, regala alla Ferrari una vittoria storica e scrive un’altra pagina leggendaria della Formula 1. Per il sette volte campione del mondo è il primo successo con la Scuderia di Maranello e la 106ª vittoria in carriera, un traguardo che arricchisce ulteriormente un palmares già irripetibile.

Sul circuito catalano il britannico ha mostrato tutta la sua classe. Una vittoria costruita giro dopo giro, senza errori, che rappresenta un segnale importante sia per Hamilton sia per la Ferrari, alla ricerca di una nuova era vincente.

Una vittoria attesa da anni

Dall’annuncio del passaggio in Ferrari, il mondo della Formula 1 aspettava un momento come questo. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, Hamilton è riuscito finalmente a trasformare il potenziale in risultato, portando la Rossa sul gradino più alto del podio.

Il successo di Barcellona assume un valore ancora maggiore perché arriva in una fase cruciale del campionato. Hamilton non solo interrompe l’attesa della sua prima affermazione con il Cavallino Rampante, ma rilancia anche le proprie ambizioni iridate, consolidando il secondo posto nella classifica mondiale. Il leader Kimi Antonelli si è ritirato per un problema alla sua Mercedes.

In gara, una volta al comando, il pilota britannico ha gestito con esperienza gomme, strategia e ritmo, tagliando il traguardo dopo 66 giri in 1h32’28″105, alla media di 199,356 km/h.

Russell e Norris completano il podio

Alle spalle della Ferrari vincente ha chiuso la Mercedes con George Russell, secondo a 19 secondi e mezzo dal vincitore. Terzo posto per il campione del mondo in carica Lando Norris con McLaren.

Più staccato Max Verstappen, quarto con la Red Bull, davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Da segnalare anche la buona prestazione delle Alpine con Pierre Gasly e Franco Colapinto in zona punti.

Weekend invece da dimenticare per Charles Leclerc. Il monegasco è stato costretto al ritiro. Continua a lggere l'articolo su motoriedintorni.com .



