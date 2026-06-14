Trapani, addio a Maria Antonietta Cernigliaro

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Antonietta Cernigliaro.
Confortata dai Sacri Crismi, si è spenta il 13 giugno 2026, circondata dall'affetto della sua famiglia.
Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe Ruggieri, i figli Francesco con Loredana e Salvatore con Vita, e l'amato nipote Giuseppe Edoardo.
Per quanti volessero renderle un ultimo saluto, la camera ardente è stata allestita presso le Onoranze Funebri Occhipinti, in via Anchise 6 a Trapani.
I funerali saranno celebrati domenica 14 giugno 2026 alle ore 9:00 presso la Chiesa San Pietro di Trapani.