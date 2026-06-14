Trapani, addio a Maria Antonietta Cernigliaro

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Nel cuore di Marsala, tra la stazione, via Francesco Crispi e via Roma, ha aperto il Despar. Gestione nuova di zecca, prodotti freschi e un bancone gastronomia con i polli allo spiedo. La spesa sotto casa, in posizione...