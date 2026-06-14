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Se ne sono andati
14/06/2026 08:07:00

Trapani, addio a Maria Antonietta Cernigliaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/trapani-addio-a-maria-antonietta-cernigliaro-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Antonietta Cernigliaro.

 

Confortata dai Sacri Crismi, si è spenta il 13 giugno 2026, circondata dall'affetto della sua famiglia.

 

Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe Ruggieri, i figli Francesco con Loredana e Salvatore con Vita, e l'amato nipote Giuseppe Edoardo.

 

Per quanti volessero renderle un ultimo saluto, la camera ardente è stata allestita presso le Onoranze Funebri Occhipinti, in via Anchise 6 a Trapani.

 

I funerali saranno celebrati domenica 14 giugno 2026 alle ore 9:00 presso la Chiesa San Pietro di Trapani.









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