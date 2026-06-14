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Cronaca

» Incidenti
14/06/2026 08:51:00

Favignana, fiaccolata per Michele Sias dopo l'incidente in moto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/1781420078-0-favignana-fiaccolata-per-michele-sias-dopo-l-incidente-in-moto.jpg

Una comunità in apprensione, raccolta nel silenzio di una fiaccolata per sostenere un giovane che sta combattendo la battaglia più difficile. Favignana si è stretta ieri sera attorno a Michele Sias e alla sua famiglia, dopo il grave incidente stradale che nei giorni scorsi lo ha coinvolto e che continua a destare forte preoccupazione sull'isola.

 

Con un messaggio diffuso sui social, l'amministrazione comunale ha sottolineato il significato dell'iniziativa: «La comunità di Favignana questa sera si stringe, con una fiaccolata, attorno a Michele Sias e alla sua famiglia, in questo momento di grande apprensione. Michele sta affrontando la battaglia più difficile dopo il grave incidente stradale che lo ha coinvolto nei giorni scorsi. Ancora una volta, questa sera, ci siamo sentiti vera comunità così come è sempre stato soprattutto in momenti come questi».

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno voluto esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia del giovane.

 

Il motociclista è rimasto coinvolto in un incidente sul lungomare, nei pressi dell'hotel Tempo di Mare, in via Frascia.

 



Incidenti | 2026-06-13 07:23:00
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