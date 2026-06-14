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Cronaca

» Incidenti
14/06/2026 15:32:00

Auto contro una casa ad Erice, madre e figlia investite a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/auto-contro-una-casa-ad-erice-madre-e-figlia-investite-a-trapani-450.jpg

Serata movimentata sulle strade del Trapanese, dove si sono verificati due distinti incidenti che, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze gravissime.

 

Auto contro un'abitazione a Erice

 

Il primo incidente è avvenuto a Erice, in via Gaspare Di Maggio, la strada che collega la zona dell'ex struttura ricettizia Panorama a Torrebianca.

Per cause ancora in fase di accertamento e con il coinvolgimento di un'altra auto,  il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro un'abitazione privata. L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato danni alla vettura e alla struttura coinvolta.

Nonostante la dinamica e il forte urto, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute due pattuglie delle forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

 

Madre e figlio investiti sulle strisce a Trapani

 

Poco dopo, attorno alla mezzanotte, un altro incidente si è verificato a Trapani, in viale Regina Margherita, davanti all'ingresso principale della Villa Margherita.

Secondo una prima ricostruzione, una donna e il figlio stavano attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando sono stati investiti da una Fiat Punto di colore arancione che viaggiava in direzione del centro storico.

L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti, che hanno immediatamente prestato soccorso ai feriti in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Un'ambulanza ha trasferito madre e figlio in ospedale. La donna avrebbe riportato una sospetta frattura a un piede, mentre il bambino, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi.

Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e chiarire le responsabilità dell'accaduto.



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