Sicilia che piace, la Regione distribuisce 2,1 milioni di euro: ecco gli eventi finanziati

14/06/2026 17:24:00

Ecco una proposta di articolo per Tp24.

Sicilia che piace, la Regione distribuisce 2,1 milioni di euro: finanziati Cous Cous Fest, Strada del Vino Erice Doc e decine di eventi

La Sicilia che piace, almeno sulla carta, è fatta di cous cous, pizza, birra artigianale, vino, innovazione, artigianato, marketing territoriale e grandi eventi. La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell'avviso "Sicilia che Piace 2026", destinando oltre 2,1 milioni di euro a iniziative promosse da soggetti privati per la valorizzazione del territorio e delle produzioni siciliane.

L'assessorato regionale alle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo, ha approvato l'elenco dei beneficiari che riceveranno contributi fino a 30 mila euro per realizzare manifestazioni, festival, campagne promozionali e progetti di sviluppo territoriale. Contestualmente è stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per completare e rendicontare le attività finanziate.

I progetti finanziati

Sono 69 le iniziative ammesse a finanziamento nella sezione dedicata ai soggetti privati, per un importo complessivo di circa 1,85 milioni di euro.

Tra i progetti che hanno ottenuto il contributo massimo di 30 mila euro figurano:

"Le Giornate della Pasta" della Rete Cereali Sicilia;

"Sapori è Saperi" di Korai;

"Ciokowine Fest 2026" di Gomad Concerti;

"Palermo Pizza Experience" di Italrent;

"Sicilia, Terra di Meraviglie" di Euroconsulting;

"80 Volte Artigianato" promosso da CNA Palermo;

"Sospesi nel Gusto" della Strada del Vino Erice Doc;

"Sikelia Cup 2026";

"MedNostrum";

"Mondello Food Fest";

"Cous Cous Risto Fest" della società Feedback;

"Beer Catania 2026";

"La Sicilia, il Miele";

"Magnifica Pizza".

Non mancano i progetti legati all'innovazione e alla tecnologia, come "Deep Tech Sicilia", "Sicilia Connect", "Sicilia che Innova", "Sicilia Digital", "GreenAcria" e "Blu Innovation & Energy".

I beneficiari del Trapanese

Tra le iniziative che riguardano da vicino il territorio della provincia di Trapani spicca il finanziamento da 30 mila euro assegnato alla Strada del Vino Erice Doc per il progetto "Sospesi nel Gusto". Ottiene un contributo anche la società Feedback Srl per il progetto "Cous Cous Risto Fest", che riceverà 19.343 euro.

I fondi alla comunicazione

Una seconda graduatoria riguarda invece il settore della comunicazione, con ulteriori 323 mila euro distribuiti tra emittenti radiofoniche, televisioni e testate online. Tra i beneficiari figurano Live Sicilia, Radio Azzurra, Radio Vela,

Radio RTM, Telemed, Teleradio Regionale, Tempo Stretto e altre realtà dell'informazione regionale.

Tamajo: "Sosteniamo chi investe"

«Con la pubblicazione della graduatoria definitiva – ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – diamo certezza ai soggetti beneficiari e confermiamo l'impegno della Regione nel sostenere iniziative capaci di promuovere l'immagine della Sicilia, valorizzarne le eccellenze e generare opportunità di sviluppo economico e turistico».

L'obiettivo dichiarato è quello di accompagnare gli operatori nella realizzazione dei progetti e favorire ricadute economiche e promozionali sui territori. Ora resta da vedere quali di queste iniziative riusciranno davvero a lasciare un segno e quali, invece, si limiteranno a consumare l'ennesimo contributo pubblico nel vasto universo dei festival e degli eventi "made in Sicily".

Il decreto con la graduatoria è consultabile a questo link.



