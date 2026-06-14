Quanto costa trasformare le Mura in una spiaggia attrezzata? Arrivano 96 mila euro

14/06/2026 06:00:00

Due bagni, quattro docce, passerelle, sicurezza e manutenzione lungo 850 metri di costa. La Regione finanzia il progetto del Comune per il waterfront più frequentato di Trapani. La sfida adesso è trasformare il finanziamento in servizi concreti già da questa estate.



Quasi centomila euro per trasformare una delle spiagge più frequentate e fotografate di Trapani in un'area balneare attrezzata. È questa la cifra che la Regione Siciliana ha deciso di destinare al progetto presentato dal Comune per il waterfront delle Mura di Tramontana.



Con il decreto dell'11 giugno 2026, il Dipartimento regionale Ambiente ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo di 96.840 euro, riconoscendo integralmente la somma richiesta dall'amministrazione comunale.



La domanda che adesso si pongono cittadini e bagnanti è semplice: basteranno quasi 100 mila euro per cambiare davvero il volto della spiaggia simbolo del centro storico?



Il progetto interessa circa 850 metri di fronte mare urbano, nel tratto compreso tra piazza Ex Mercato del Pesce, Bastione Conca e Bastione Imperiale-Sant'Anna. Non si tratta di opere permanenti ma di strutture stagionali e amovibili pensate per rendere più sicura, ordinata e accessibile la balneazione.



Nel dettaglio il finanziamento servirà a realizzare due moduli di servizi igienici, di cui uno accessibile alle persone con disabilità, quattro docce pubbliche, sistemi di accumulo e distribuzione idrica, una passerella removibile per facilitare l'accesso al mare, percorsi dedicati alle persone con mobilità ridotta e la delimitazione dell'area di balneazione attraverso boe e segnalamenti marittimi.



Sono previsti inoltre cestini per la raccolta differenziata, pannelli informativi, segnaletica dedicata e i servizi di pulizia, manutenzione e gestione delle attrezzature per l'intera stagione balneare.



Il finanziamento arriva in un momento particolare. Proprio in questi giorni sono infatti partiti i lavori per la gestione della posidonia accumulata sull'arenile delle Mura di Tramontana, una situazione che per settimane ha limitato la piena fruizione della spiaggia e alimentato polemiche sull'avvio della stagione estiva.



Adesso, oltre alla rimozione degli accumuli e alla creazione dei corridoi di accesso al mare, prende forma anche il progetto che punta a dotare la spiaggia di quei servizi che finora sono mancati.



Trapani non è l'unico Comune del territorio ad aver ottenuto risorse regionali. Nel Trapanese sono stati finanziati anche Mazara del Vallo con 148.627 euro, Campobello di Mazara con 107.110 euro, Erice con 89.704 euro, Misiliscemi con 54.992 euro, Custonaci con 35.000 euro e Valderice con 33.000 euro.



«Le Mura di Tramontana, già destinatarie di corposi investimenti, e le spiagge sottostanti sono uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città», afferma il sindaco Giacomo Tranchida. «Con questo ulteriore intervento renderemo le nostre spiagge più ordinate, inclusive e vivibili, rafforzando il legame tra il centro storico e il mare».



Sulla carta i 96.840 euro dovrebbero portare bagni, docce, accessibilità e servizi. La verifica più importante, però, arriverà nelle prossime settimane: capire se il finanziamento regionale riuscirà davvero a trasformare le Mura di Tramontana da semplice arenile urbano in una spiaggia attrezzata all'altezza del luogo più iconico del waterfront trapanese.



