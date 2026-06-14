La Sicilia compra spazi Rai per oltre 6,6 milioni. Capodanno a Palermo da 800 mila euro

14/06/2026 14:33:00

La Regione Siciliana investirà oltre 6,6 milioni di euro in due anni per promuovere l'Isola sulle reti Rai. Nel pacchetto rientrano anche due edizioni della trasmissione di Capodanno "L'Anno che verrà", una nel 2026 da Palermo e una nel 2027 da un'altra città siciliana. Solo per l'organizzazione dello show televisivo del 31 dicembre sono previsti 800 mila euro all'anno, per un totale di 1,6 milioni nel biennio.

È quanto emerge dalla determina a contrarre del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, che autorizza una spesa complessiva di 6.676.920 euro per la campagna di comunicazione Rai 2026-2027.

Il piano: tv, radio e promozione turistica

Secondo quanto spiegato dall'assessorato regionale al Turismo, l'accordo firmato con la Rai il 20 aprile scorso punta a promuovere le attrattive turistiche, paesaggistiche e culturali della Sicilia attraverso numerosi programmi della televisione e della radio pubblica.

Tra le trasmissioni coinvolte figurano programmi molto popolari come UnoMattina, Linea Verde, Linea Bianca, Geo, È sempre mezzogiorno, Ballando con le Stelle, Camper, Caterpillar e altri format radiofonici e digitali.

Il piano editoriale è già partito con riprese in diverse zone dell'Isola e prevede nelle prossime settimane puntate dedicate al Trapanese, all'Agrigentino, ai cammini dell'entroterra e ai borghi siciliani.

Quanto costa la promozione

La determina regionale dettaglia il quadro economico dell'operazione.

Per il 2026 sono previsti:

1.909.000 euro per l'acquisto di spazi editoriali Rai;

800.000 euro per i servizi collegati alla realizzazione de "L'Anno che verrà";

606.580 euro per Iva, contributi e altre somme a disposizione dell'amministrazione.

Totale: 3.315.580 euro.

Per il 2027:

1.947.000 euro per gli spazi editoriali;

800.000 euro per il Capodanno televisivo;

614.340 euro per spese accessorie.

Totale: 3.361.340 euro.

Palermo capitale del Capodanno Rai

Il dato che più colpisce è quello relativo al grande evento di fine anno. Palermo ospiterà il 31 dicembre 2026 la trasmissione di Raiuno che tradizionalmente accompagna milioni di italiani verso la mezzanotte. La convenzione prevede inoltre che anche il Capodanno del 2027 venga realizzato in Sicilia, in una città che sarà individuata successivamente.

La Regione motiva l'investimento sottolineando l'enorme audience della trasmissione: l'edizione 2025 ha registrato oltre 5,2 milioni di spettatori medi, con uno share del 35,5% e picchi vicini agli 8 milioni di telespettatori.

Affidamento diretto a Rai Com

Nel provvedimento la Regione individua Rai Com, concessionaria esclusiva degli spazi editoriali Rai, come soggetto con cui avviare la procedura negoziale per una convenzione da 3,856 milioni di euro relativa all'acquisizione degli spazi editoriali televisivi e radiofonici.

Per l'organizzazione concreta degli spettacoli di Capodanno, invece, sarà avviata una successiva procedura separata per individuare gli operatori incaricati della produzione e dei servizi collegati.

L'operazione era stata approvata dalla giunta Schifani con una delibera del 17 febbraio scorso, che aveva espresso apprezzamento per il piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento Turismo.



