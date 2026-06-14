Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/06/2026 20:39:00

Uffici stampa senza giornalisti e nomine dirette: il caso Calatafimi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/uffici-stampa-senza-giornalisti-e-nomine-dirette-il-caso-calatafimi-450.jpg

Il Direttivo del GUS Gruppo uffici stampa della Sicilia esprime profonda preoccupazione e denuncia con fermezza il moltiplicarsi, negli ultimi mesi, di casi di esercizio abusivo della professione giornalistica e di gestione irregolare degli uffici stampa nelle varie province siciliane. Una deriva che calpesta la legge 150/2000 e che vede proprio in diversi Comuni dell'isola i teatri delle violazioni più macroscopiche. La mappa dell'irregolarità tocca diverse realtà provinciali, delineando un quadro di diffusa approssimazione istituzionale:

 

Il caso Siracusa. Al Comune di Siracusa, primo in Sicilia a costituire nel 2003 un ufficio stampa con concorso pubblico, a fronte dell'imminente pensionamento dell’ultimo collega giornalista rimasto e una dotazione organica di tre unità, era stata prospettata la possibilità un affidamento del servizio a una società esterna. Grazie all’azione di Assostampa e alla sensibilità del presidente della commissione Personale, il consiglio comunale sembra avere scongiurato tale possibilità votando nei giorni scorsi un atto di indirizzo che impegna l’amministrazione a bandire il concorso e ad applicare il protocollo di intesa Anci-Fnsi del 28 gennaio scorso. Si attende che l’Ente metta in atto quanto stabilito dall’assise cittadina.

 

Il caso Ragusa. Una situazione paradossale si registra nel capoluogo ibleo, dove sono stati diffusi comunicati stampa ufficiali firmati direttamente da dirigenti amministrativi non iscritti all’Ordine dei giornalisti. Il Comune è formalmente dotato di un ufficio stampa, ma di fatto non ha contrattualizzato un addetto stampa qualificato, affidando la comunicazione a personale non titolato.

 

Il caso Calatafimi Segesta. Nel comune trapanese si è assistito nei giorni scorsi all'ennesimo corto circuito normativo. Il sindaco ha provveduto alla nomina dell’Ufficio stampa procedendo per chiamata diretta, ignorando le procedure concorsuali o selettive pubbliche previste dalla legge e dai contratti di categoria per il reclutamento dei giornalisti nelle pubbliche amministrazioni.

 

Anche nel Catanese alcuni Comuni, pur avendo in dotazione l’Ufficio Stampa, non provvedono a coprire il posto vacante di giornalista e scelgono soluzioni precarie diverse, violando la legge 150/2000. E a Trapani, mentre il Comune ha prima svolto il concorso e poi lasciato scadere la graduatoria, il Libero Consorzio ha nominato il portavoce ma non ha dato seguito alle rassicurazioni fornite alla delegazione Assostampa e Gus sull’istituzione dell’ufficio stampa. I monitoraggi del GUS evidenziano come tali anomalie non siano purtroppo isolate, ma rappresentino la punta dell'iceberg di una tendenza diffusa in molti altri enti locali siciliani, dove la figura del giornalista pubblico viene costantemente svalutata o sostituita da figure prive dei requisiti di legge.

 

Il Direttivo del GUS sottolinea come la piaga dell'esercizio abusivo della professione giornalistica (violazione di natura penale) stia inquinando anche il settore privato. L'ultimo caso emblematico arriva da Enna: il sindacato segnala e stigmatizza l’operato di un agente immobiliare locale (referente della FIMAA) che si è spinto fino alla redazione e alla diffusione diretta di veri e propri comunicati stampa per promuovere seminari e attività associative. Si ribadisce con forza che la scrittura e il coordinamento dei flussi informativi verso i mass media sono attività professionali riservate per legge agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti; l'improvvisazione danneggia la qualità dell'informazione, la dignità della categoria e il diritto dei cittadini a fruire di notizie verificate e redatte con criteri professionali.

Il GUS Sicilia non si limita alla denuncia, ma rinnova lo spirito di collaborazione istituzionale mettendosi a completa disposizione dei sindaci e delle amministrazioni locali. All’indomani del turno di ballottaggio che ha completato il rinnovo degli organi elettivi di diversi Enti, il Gruppo di specializzazione di Assostampa ribadisce di essere disponibile a supportare tecnicamente le Amministrazioni sia nella corretta istituzione degli uffici stampa, sia nella redazione di bandi di concorso virtuosi e conformi alle norme.

A questo proposito, il GUS ricorda che sul sito web dell’Associazione Siciliana della Stampa è liberamente consultabile la sezione speciale "Dossier Uffici Stampa". In questa pagina web sono raccolti diversi documenti utili, a partire dal protocollo d'intesa FNSI–ANCI con l’edizione dei “Quaderni” di ANCI dedicata al reclutamento di personale giornalistico.

Il Direttivo del GUS vigilerà con attenzione su ogni singola provincia e non esiterà a segnalare ai Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e alle autorità competenti ogni ulteriore sconfinamento o abuso, a tutela del diritto dei cittadini a essere informati da professionisti qualificati e a garanzia della professione giornalistica.



Dai Comuni | 2026-06-14 04:08:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/trapani-le-mura-di-tramontana-cambiano-volto-250.jpg

Trapani, le mura di Tramontana cambiano volto

Le Mura di Tramontana si preparano a cambiare volto per la prossima stagione balneare. La Regione Siciliana ha infatti ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Trapani per realizzare una spiaggia libera attrezzata lungo uno dei...







Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...