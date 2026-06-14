Trapani, le mura di Tramontana cambiano volto

14/06/2026 04:08:00

Le Mura di Tramontana si preparano a cambiare volto per la prossima stagione balneare. La Regione Siciliana ha infatti ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Trapani per realizzare una spiaggia libera attrezzata lungo uno dei tratti più suggestivi del waterfront cittadino.

Il decreto regionale è stato firmato l'11 giugno 2026 e consentirà all'amministrazione comunale di intervenire nell'area compresa tra Piazza Ex Mercato del Pesce, Bastione Conca e Bastione Imperiale-Sant'Anna.

Servizi, accessibilità e sicurezza

L'obiettivo del progetto è migliorare la fruizione della balneazione urbana, rendendo l'area più sicura, accessibile e ordinata, senza alterare il valore storico e paesaggistico del sito.

L'intervento prevede la realizzazione di due moduli di servizi igienici stagionali, uno dei quali accessibile alle persone con disabilità, oltre all'installazione di quattro docce pubbliche distribuite lungo il waterfront.

Saranno inoltre realizzati sistemi di accumulo e distribuzione dell'acqua, una passerella removibile per facilitare l'accesso al mare e percorsi dedicati alle persone con ridotta mobilità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza della balneazione, con la delimitazione dell'area attraverso boe e segnalamenti marittimi.

Un tratto di costa lungo 850 metri

Il progetto interesserà circa 850 metri di litorale urbano. Sono previsti anche cestini per la raccolta differenziata, pannelli informativi, segnaletica dedicata e servizi di pulizia, manutenzione e gestione per tutta la stagione estiva.

Secondo il Comune, tutte le opere saranno temporanee, amovibili e completamente reversibili, in modo da non incidere in maniera permanente sul contesto monumentale delle Mura di Tramontana.

L'investimento

L'importo complessivo richiesto ammonta a 96.840 euro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un intervento destinato a rafforzare l'attrattività turistica del centro storico e a migliorare i servizi per cittadini e visitatori.

«Le Mura di Tramontana, già destinatarie di corposi investimenti conquistati dalla mia amministrazione, e le spiagge sottostanti, sono uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città - dichiara il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida -. Con questo ulteriore intervento renderemo le nostre spiagge più ordinate, inclusive e vivibili, rafforzando il legame tra il centro storico e il mare. Un ulteriore passo verso una Trapani più bella e accogliente».



