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» Dai Comuni
14/06/2026 00:00:00

Elezioni a Marsala: in pagamento i compensi per presidenti, segretari e scrutatori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/elezioni-a-marsala-in-pagamento-i-compensi-per-presidenti-segretari-e-scrutatori-450.jpg

Buone notizie per chi ha prestato servizio ai seggi durante le ultime elezioni comunali. Il settore Finanze e Tributi ha comunicato che da ieri sono in pagamento i compensi spettanti a presidenti di seggio, segretari e scrutatori.

 

Accrediti entro lunedì per chi ha comunicato l’Iban

Per tutti coloro che hanno già fornito il proprio codice Iban agli uffici comunali, il pagamento sarà effettuato direttamente sul conto corrente indicato.

L’accredito delle somme è previsto entro la giornata di lunedì prossimo.

 

Riscossione in banca per chi non ha comunicato il conto

Gli aventi diritto che non hanno trasmesso il proprio Iban potranno invece riscuotere il compenso direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale, gestita da UniCredit. Per ottenere il pagamento sarà necessario presentarsi muniti di: documento di identità in corso di validità; codice fiscale.

L’amministrazione invita gli interessati a verificare la propria posizione e a seguire le modalità indicate per ricevere quanto spettante per il servizio svolto durante la tornata elettorale.

 



Dai Comuni | 2026-06-13 15:00:00
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