Terr’eMare 2026 a Castelluzzo: tre giorni di gusto, musica e spettacoli

14/06/2026 16:09:00

Tre serate dedicate ai sapori del territorio, alla musica e all’intrattenimento. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio torna a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, Terr’eMare 2026, la manifestazione organizzata dall’ASC Castelluzzo in collaborazione con Slow Food Trapani e con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo.

L’appuntamento è in piazza Don Vito Barraco, dove ogni sera, a partire dalle 19.30, aprirà il Piccolo Villaggio del Gusto. La manifestazione sarà presentata da Giuseppe Scuderi e alternerà cooking show, incontri sull’alimentazione, cabaret, DJ set e musica dal vivo.

Venerdì 3 luglio la serata inizierà alle 20 con il cooking show “Busiate al pesto trapanese: un piatto slow”. Protagonisti saranno Hajer Aissi della Cantina Siciliana di Trapani, Nino Grammatico dell’Oasi da Paolo di Castelluzzo e Giovanni Torrente di San Vito Lo Capo. Alle 21 spazio al cabaret con Alessandro Gandolfo, mentre alle 22.30 saliranno sul palco gli Atmosfera Blu con lo spettacolo musicale “Successi senza tempo”.

Sabato 4 luglio, alle 20, si parlerà di “Agricoltura biologica: la salute nel piatto”. Al talk show parteciperanno Giovanna Tranchida, biologa nutrizionista e fiduciaria di Slow Food Trapani, l’Azienda Agricola Biologica Miceli e l’Oleificio Biologico Sortino di Buseto Palizzolo. Dalle 22 la piazza cambierà atmosfera con Radio Time 90, un DJ set e dance show dedicato ai grandi successi pop e dance degli anni Novanta.

Il programma di domenica 5 luglio comprende anche il raduno siciliano di Vespe e Lambrette, con la partecipazione del Motoclub Falchi Ericini. Alle 20 si svolgerà il talk show “La mandorla e le sue ricchezze” con la biologa nutrizionista Eleonora Grammatico. A seguire, Pamela Leo della Pasticceria Capriccio di San Vito Lo Capo presenterà il cooking show “Dolcezze di mandorla”.

La manifestazione si concluderà alle 22 con il concerto dei Jack & the Starlighters, tra rock, pop, rhythm and blues.

Terr’eMare può essere anche l’occasione per trascorrere qualche giorno nel territorio. Chi cerca una sistemazione può consultare la pagina dedicata ai B&B di San Vito Lo Capo, mentre chi desidera scoprire i sapori della provincia può trovare una selezione di ristoranti a Trapani e nel territorio.



