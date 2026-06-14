Marsala, il "kebabbaro" raccoglie i rifiuti dei clienti: «Qui manca un cestino e la piazza diventa una discarica»

14/06/2026 13:11:00

C'è chi si lamenta e chi, invece, si rimbocca le maniche. A Marsala, in pieno centro storico, un commerciante ha deciso di documentare con un video una situazione che si ripete quasi ogni giorno: rifiuti abbandonati in piazza a pochi passi dal suo locale.

Siamo tra via Roma e Largo Zerilli, nel cuore della città. A denunciare il problema è uno dei titolari di Kababji Bros, attività di ristorazione in via Itria 11, conosciuta da molti semplicemente come "il kebabbaro", anche se la proposta gastronomica va ben oltre il classico kebab e spazia tra cucina mediorientale e mediterranea. Il locale è gestito da tre fratelli.

Nel video, il commerciante mostra la piazza invasa da lattine, bicchieri e cartacce lasciate dai clienti dopo aver consumato cibo e bevande all'aperto. Il problema, secondo lui, è aggravato dall'assenza di un cestino portarifiuti nella zona.

«Ogni giorno siamo costretti a raccogliere quello che viene lasciato per terra», spiega mentre ripulisce l'area. Una situazione che, a suo dire, penalizza non solo l'attività commerciale ma anche il decoro di uno degli spazi pubblici più frequentati del centro storico.

La segnalazione riapre il tema della presenza dei cestini nelle aree urbane più frequentate. Da una parte c'è l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti per strada, dall'altra la richiesta di dotare piazze e zone di ritrovo di strumenti adeguati per consentire il corretto conferimento dei piccoli rifiuti.

Intanto, in attesa di eventuali interventi, a raccogliere cartacce e lattine continua a essere il "kebabbaro". Non perché sia il suo compito, ma perché, come mostra il video, qualcuno deve pur farlo.



