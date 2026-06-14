Bentornato Mister - Vincenzo Giannusa riprende in mano il Marsala 1912 - L'intervista

14/06/2026 17:46:00

Il tecnico palermitano è il profilo scelto dal Presidente Angelo Casa per il rilancio azzurro, si punta su un calcio offensivo e sull’entusiasmo di un "ritorno a casa" tanto atteso. Il Marsala 1912 ha sciolto le riserve, Vincenzo Giannusa è ufficialmente il nuovo allenatore degli azzurri. Dopo settimane di valutazioni attente ed una lunga lista di candidature eccellenti sulla scrivania del DS Antonio Schio, la società ha optato per la continuità progettuale e la conoscenza profonda dell'ambiente. Perché proprio Giannusa? La scelta del club non è casuale. Oltre ad un trascorso importante a Capo Boeo, Giannusa porta con sé una filosofia tattica che ha convinto il Presidente Casa, possesso palla, baricentro alto e propensione offensiva. L'idea di fondo è trasformare il "Lombardo Angotta" in un fortino capace di divertire i tifosi, con una squadra votata al gioco e non solo al risultato di corto muso. Il punto di forza di questo nuovo corso è la ritrovata collaborazione con Pietro Balistreri. Il neo Coordinatore dell’Area Tecnica, già trascinatore goleador sotto la guida di Giannusa in passato, sarà il ponte ideale tra lo spogliatoio e la proprietà. Una sintonia, quella tra allenatore e coordinatore, che promette di dare solidità immediata al progetto. Il patron Angelo Casa ha voluto accogliere il tecnico sottolineandone le doti umane e professionali: "Diamo il benvenuto a Mister Vincenzo Giannusa augurandogli buon lavoro. Siamo certi che la sua esperienza e la sua professionalità rappresenteranno un valore importante per le nostre ambizioni". Con il contratto annuale (e opzione di rinnovo) già firmato, Giannusa è pronto a mettersi al lavoro. La piazza, che ha apprezzato molto il suo recente percorso sulla panchina del Partinicaudace, si prepara ad una stagione che punta dritta ai vertici della classifica con un unico obiettivo, giocare un calcio moderno che faccia divertire i tifosi. Il primo passo è fatto, ora la parola passa alle news di arrivi dei calciatori. Crediti foto ed intervista: Marsala 1912 e Marsala Channel.



