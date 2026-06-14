Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
14/06/2026 17:46:00

Bentornato Mister - Vincenzo Giannusa riprende in mano il Marsala 1912 - L'intervista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/bentornato-mister-vincenzo-giannusa-riprende-in-mano-il-marsala-1912-l-intervista-450.jpg

Il tecnico palermitano è il profilo scelto dal Presidente Angelo Casa per il rilancio azzurro, si punta su un calcio offensivo e sull’entusiasmo di un "ritorno a casa" tanto atteso. Il Marsala 1912 ha sciolto le riserve, Vincenzo Giannusa è ufficialmente il nuovo allenatore degli azzurri. Dopo settimane di valutazioni attente ed una lunga lista di candidature eccellenti sulla scrivania del DS Antonio Schio, la società ha optato per la continuità progettuale e la conoscenza profonda dell'ambiente. Perché proprio Giannusa? La scelta del club non è casuale. Oltre ad un trascorso importante a Capo Boeo, Giannusa porta con sé una filosofia tattica che ha convinto il Presidente Casa, possesso palla, baricentro alto e propensione offensiva. L'idea di fondo è trasformare il "Lombardo Angotta" in un fortino capace di divertire i tifosi, con una squadra votata al gioco e non solo al risultato di corto muso. Il punto di forza di questo nuovo corso è la ritrovata collaborazione con Pietro Balistreri. Il neo Coordinatore dell’Area Tecnica, già trascinatore goleador sotto la guida di Giannusa in passato, sarà il ponte ideale tra lo spogliatoio e la proprietà. Una sintonia, quella tra allenatore e coordinatore, che promette di dare solidità immediata al progetto.  Il patron Angelo Casa ha voluto accogliere il tecnico sottolineandone le doti umane e professionali: "Diamo il benvenuto a Mister Vincenzo Giannusa augurandogli buon lavoro. Siamo certi che la sua esperienza e la sua professionalità rappresenteranno un valore importante per le nostre ambizioni". Con il contratto annuale (e opzione di rinnovo) già firmato, Giannusa è pronto a mettersi al lavoro. La piazza, che ha apprezzato molto il suo recente percorso sulla panchina del Partinicaudace, si prepara ad una stagione che punta dritta ai vertici della classifica con un unico obiettivo, giocare un calcio moderno che faccia divertire i tifosi. Il primo passo è fatto, ora la parola passa alle news di arrivi dei calciatori. Crediti foto ed intervista: Marsala 1912 e Marsala Channel.









Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...