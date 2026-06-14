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Cronaca

» Ambiente
14/06/2026 18:55:00

Marsala brucia: vasto incendio a Timpone d'oro. Le immagini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-06-2026/1781456238-0-marsala-brucia-vasto-incendio-a-timpone-d-oro.jpg

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, a Marsala, dove un vasto incendio è divampato in contrada Timpone d'Oro, nella zona alle spalle dell'Eurospin, a ridosso del quartiere Amabilina.

 

Le fiamme si sono sviluppate in un'area caratterizzata dalla presenza di cave e, purtroppo, anche di numerose discariche abusive. Secondo le prime testimonianze dei residenti, il rogo sarebbe partito proprio da alcuni cumuli di rifiuti abbandonati e in poco tempo si sarebbe esteso alla vegetazione circostante.

 

L'allarme è scattato intorno alle 18. I residenti della zona, preoccupati per l'avanzata del fronte di fuoco verso le abitazioni, hanno tentato di contenere le fiamme con mezzi di fortuna nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi.

 

Il fuoco ha infatti raggiunto il muro di cinta di alcune case, alimentando la paura tra le famiglie residenti. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

 

La situazione resta sotto controllo da parte dei soccorritori che stanno lavorando per evitare ulteriori propagazioni delle fiamme, favorite anche dalle alte temperature e dal vento.

 

L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul problema delle discariche abusive presenti nelle periferie marsalesi, spesso trasformate in vere e proprie bombe ecologiche durante la stagione estiva.

 



Ambiente | 2026-06-13 22:22:00
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