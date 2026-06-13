Stop alle operazioni all'ospedale di Trapani. Ecco perché

13/06/2026 09:18:00

Nuovo intervento strutturale all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. A partire da lunedì 15 giugno saranno sospesi temporaneamente gli interventi chirurgici programmati per consentire la sostituzione degli impianti di trattamento dell'aria del complesso operatorio.

La decisione è stata assunta dall'Asp di Trapani dopo che la Gestione tecnica aziendale ha segnalato alla Direzione sanitaria e al commissario straordinario la necessità di intervenire sui sistemi di climatizzazione delle sale operatorie, ormai considerati obsoleti e non più adeguatamente efficienti nonostante i continui interventi di manutenzione.

Impianti da sostituire dopo decenni di attività

Il complesso operatorio dell'ospedale è attualmente servito da tre unità di trattamento aria (UTA), impianti fondamentali per garantire le corrette condizioni microclimatiche e igienico-sanitarie all'interno delle sale operatorie.

Secondo quanto comunicato dall'Asp, il livello di usura degli impianti ha reso "improcrastinabile" la loro sostituzione con nuove apparecchiature più moderne e performanti.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, il commissario straordinario dell'Asp ha informato l'Assessorato regionale alla Salute e le altre istituzioni competenti della temporanea sospensione dell'attività chirurgica ordinaria.

Emergenze garantite, nessun rischio per urgenze e oncologia

L'Asp rassicura però i cittadini: non verranno interrotti i servizi di emergenza e urgenza.

Continueranno infatti ad essere eseguiti al Sant'Antonio Abate gli interventi chirurgici non differibili, compresi quelli oncologici in classe A, i politraumi derivanti da incidenti, i parti cesarei e tutte le procedure urgenti che richiedano un intervento immediato.

Resteranno operative due sale dedicate all'emergenza, la sala operatoria di ginecologia e ostetricia e la sala endoscopica urologica.

Gli interventi programmati trasferiti a Marsala e Castelvetrano

Per garantire la continuità assistenziale, gli interventi chirurgici programmabili saranno temporaneamente effettuati negli ospedali di Marsala e Castelvetrano.

La sospensione dovrebbe durare circa tre settimane, il tempo necessario per completare la sostituzione delle unità di trattamento aria e collaudare il nuovo sistema.

Al termine dei lavori, il blocco operatorio dell'ospedale di Trapani sarà dotato di un nuovo impianto microclimatico, il primo dopo diversi decenni.

I lavori in corso all'ospedale

L'Asp inserisce questo intervento nel più ampio programma di ammodernamento del presidio ospedaliero trapanese, che nelle scorse settimane ha visto l'apertura dei nuovi spazi del Pronto soccorso e l'avvio dei lavori per la realizzazione di nuovi posti letto di terapia semintensiva.

"La popolazione comprenderà lo sforzo che l'Azienda sta compiendo per migliorare i nostri ospedali", sottolinea la Direzione sanitaria, ribadendo che durante tutta la durata dei lavori sarà garantita la presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie.



