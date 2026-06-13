Dalle piante alla felicità: il palermitano Marco Ippolito pubblica il suo primo libro

13/06/2026 18:34:00

C'è chi colleziona francobolli, chi libri. E poi c'è chi vive circondato da oltre trecento piante. Da questa passione nasce La felicità mette radici, il primo libro di Marco Ippolito, pubblicato dal nuovo marchio editoriale ON di Alpha Test e disponibile in libreria dal 9 giugno.

Sottotitolo eloquente: Prenditi cura delle piante per prenderti cura di te. Un invito che va oltre il semplice giardinaggio domestico e che trasforma il rapporto con il verde in uno strumento per ritrovare equilibrio e benessere.

Le piante come maestre di lentezza

Nel libro, Ippolito racconta come la cura delle piante possa insegnare a rallentare in una quotidianità spesso frenetica. Annaffiare, osservare una nuova foglia che spunta, scegliere il posto giusto per una pianta diventano gesti capaci di riportare attenzione al presente.

L'autore parte dalla propria esperienza personale e dalla comunità costruita negli anni sui social, dove centinaia di migliaia di persone seguono i suoi consigli e condividono la stessa passione per il verde.

Una guida pratica ma anche un racconto personale

La felicità mette radici non è soltanto un manuale per imparare a gestire luce, terriccio e irrigazione. Tra le sue pagine trovano spazio storie personali, aneddoti e persino detti siciliani, insieme a suggerimenti pratici per coltivare orchidee, hoya e molte altre specie amate dagli appassionati.

L'idea di fondo è semplice: le piante non sono soltanto elementi decorativi, ma compagne di crescita. Un concetto che Ippolito sintetizza in una riflessione che attraversa tutto il volume: proprio come le piante, anche le persone hanno bisogno di radici solide, di un terreno fertile, di luce e di cura.

Da Palermo ai social

Palermitano di origine e romano d'adozione, Marco Ippolito racconta il mondo delle piante dal 2015 con uno stile diretto e ironico. Nel 2021 ha creato il profilo Instagram @passionplantlovers, diventato in pochi anni uno dei punti di riferimento italiani per gli appassionati di botanica e piante da appartamento.

Oggi vive con il marito, un cane e una vera e propria foresta domestica composta da oltre trecento piante. Una passione che adesso si trasforma in libro e che punta a dimostrare come, talvolta, per stare meglio basti fermarsi un momento e osservare crescere qualcosa.



