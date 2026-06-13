Da Custonaci al tetto d'Italia: tre titoli nazionali per il Team Sparta

13/06/2026 14:00:00

Da una piccola realtà sportiva del territorio ai gradini più alti del podio nazionale. Il Team Sparta Custonaci torna dalla Finalissima del Campionato Nazionale WTKA-CSAIn, disputata il 6 e 7 giugno a San Severo, con un bottino che parla da solo: tre titoli italiani e due medaglie d'argento, conquistati contro alcuni dei migliori atleti provenienti da tutta Italia.



Un risultato che premia il lavoro quotidiano svolto in palestra e che dimostra come impegno, disciplina e costanza possano portare lontano, indipendentemente dalle dimensioni della città da cui si parte.



A trascinare la squadra sono state soprattutto le sorelle Sinda e Israa Chetioui, protagoniste di un fine settimana da ricordare. Sinda ha centrato una straordinaria doppietta, laureandosi campionessa italiana sia nella Light Contact sia nella Kick Light, confermando talento, preparazione e grande determinazione.



Brillante anche la prova di Israa, che ha conquistato il titolo italiano nella Light Contact e una medaglia d'argento nella Kick Light. Un risultato ancora più significativo se si considera che un infortunio le ha impedito di disputare fino in fondo la finale della seconda disciplina, costringendola a fermarsi quando era ancora in corsa per il titolo.



Sul podio è salito anche Gioele Verna, medaglia d'argento nella Kick Light, autore di una prestazione convincente che conferma il percorso di crescita del giovane atleta.



Per il tecnico Giancarlo Pocorobba questi risultati rappresentano il frutto di un percorso costruito giorno dopo giorno: «Partecipare a un campionato italiano significa confrontarsi con il meglio che ogni regione può esprimere. Tornare a casa con tre titoli nazionali e due argenti è motivo di enorme orgoglio. Dietro questi risultati ci sono allenamenti, sacrifici e tanta passione».



Parole condivise anche da Israa Chetioui, che ha voluto sottolineare il valore umano dell'esperienza vissuta in Puglia. «Questi risultati ci hanno dimostrato che il Team Sparta può competere ad alti livelli. Siamo una squadra molto unita, una vera famiglia. Ci sosteniamo nei momenti difficili e gioiamo insieme nelle vittorie. È questo che rende speciale il nostro gruppo».



Al di là delle medaglie, il successo ottenuto a San Severo racconta una storia che va oltre il risultato sportivo: quella di giovani che scelgono di mettersi in gioco, di allenarsi con serietà e di inseguire i propri obiettivi. Un messaggio positivo che arriva da Custonaci e che può diventare uno stimolo per tanti ragazzi e ragazze ad avvicinarsi allo sport, luogo di crescita personale prima ancora che di competizione.



I tre titoli italiani e i due argenti conquistati dal Team Sparta confermano così la solidità di una realtà che continua a crescere e a portare il nome di Custonaci sui tatami più importanti d'Italia.



