Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
13/06/2026 07:00:00

Favignana, Egadi Meravigliose: "La presidente del consiglio comunale vieta il confronto pubblico"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/favignana-egadi-meravigliose-la-presindente-del-consiglio-comunale-vieta-il-confronto-pubblico-450.jpg

È scontro politico alle Egadi sulla richiesta di convocazione di un Consiglio comunale aperto ai cittadini. Il gruppo consiliare “Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco” accusa la presidente del Consiglio comunale, Giuseppina Montoleone, e la maggioranza di avere impedito un momento di confronto pubblico sull’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Pagoto.

 

“Negato il confronto con la cittadinanza”

La polemica nasce durante la Conferenza dei Capigruppo, dove la presidente Montoleone ha espresso parere contrario alla richiesta avanzata dalla minoranza per la convocazione di un Consiglio comunale aperto a Favignana.

Secondo il gruppo di opposizione, la posizione della presidente si sarebbe allineata a quella del capogruppo di maggioranza Angelo Sercia, impedendo di fatto l’avvio dell’iter richiesto.

Per i consiglieri di minoranza si tratta di una decisione che rischia di creare un precedente istituzionale e che limita un’importante occasione di partecipazione democratica.

Al centro il primo anno dell’amministrazione Pagoto

L’ordine del giorno proposto dalla minoranza avrebbe avuto come tema “Un anno di Amministrazione Pagoto”, con un confronto pubblico sui principali dossier che riguardano il territorio.

Tra gli argomenti che l’opposizione intendeva discutere figurano:

  • bilancio comunale e programmazione economica;
  • Tari e gestione dei rifiuti;
  • servizio idrico;
  • trasporti e viabilità;
  • Piano urbanistico generale;
  • tutela delle coste;
  • progetti finanziati dal PNRR;
  • legalità e controlli sul territorio;
  • illuminazione pubblica e servizi essenziali.

“A Marettimo si è fatto, perché non a Favignana?”

Uno dei punti evidenziati dal gruppo “Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco” riguarda il precedente di Marettimo, dove lo scorso anno era stato convocato un Consiglio comunale aperto.

Per la minoranza, adottare lo stesso strumento anche a Favignana rappresenterebbe un segnale di equità e rispetto verso tutte le comunità dell’arcipelago.

La richiesta: convocare il Consiglio entro 20 giorni

L’opposizione chiede che venga ancora accolta la proposta e che il Consiglio comunale aperto sia convocato entro i termini previsti, individuando come sede l’ex Stabilimento Florio e garantendo la trasmissione in streaming per favorire la partecipazione dei cittadini.

“Non cerchiamo lo scontro politico – sostengono i consiglieri – ma un confronto trasparente sui temi che interessano la comunità”.

Il gruppo conclude annunciando che, in assenza di un ripensamento, valuterà ulteriori iniziative per tutelare quello che considera il diritto dei cittadini a partecipare attivamente alla vita pubblica del Comune.

 

 









Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...