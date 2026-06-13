Incidente in moto, Trapani piange Fabio Maltese

13/06/2026 07:23:00

Una tragedia ha colpito una famiglia di origini trapanesi. Fabio Maltese, 55 anni, è morto nel primo pomeriggio di venerdì 12 giugno in un incidente stradale avvenuto a Cerasomma, frazione di Lucca, lungo la via Pisana.

L'uomo, molto conosciuto in Toscana ma originario di Trapani, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due motociclette avvenuto intorno alle 13.20 nelle vicinanze di un passaggio a livello.

Inutili i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, Maltese viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un altro motociclista.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Lucca. Per il 55enne, però, non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

L'altro motociclista coinvolto nell'incidente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbe in pericolo di vita.

Chi era Fabio Maltese

Fabio Maltese era sposato con Cristina e padre di tre figli. Era un professionista molto stimato: laureato in Economia e Commercio, lavorava come ispettore per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Grande appassionato di calcio, aveva ricoperto per quattordici anni, dal 2007 al 2021, il ruolo di delegato della Lega Calcio. Successivamente, dal luglio 2023, collaborava con la Procura Federale della FIGC.

La sua famiglia è molto conosciuta a Lucca anche per l'impegno pubblico del figlio Niccolò Maltese, consigliere comunale di maggioranza nelle file di Fratelli d'Italia.

Il cordoglio della città

La notizia della morte di Fabio Maltese ha suscitato profondo cordoglio nella comunità lucchese. Tra i primi messaggi di vicinanza quello del sindaco di Lucca, Mario Pardini, che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e in particolare al consigliere comunale Niccolò Maltese a nome dell'intera amministrazione comunale.

Una morte improvvisa che lascia sgomenti amici, colleghi e quanti avevano conosciuto Fabio Maltese nel suo percorso professionale e sportivo.



