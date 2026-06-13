Erice, il caso di Lorenzo: "Escluso dal Grest dopo una settimana"

13/06/2026 15:06:00

Una vicenda che sta suscitando amarezza e riflessione quella raccontata sui social dai genitori di Lorenzo, un bambino che frequenta la scuola primaria.

Lorenzo è un bambino con sindrome di Down e non è "speciale". Lorenzo è un bambino normale, con una condizione genetica che richiede particolari approccio e attenzioni. Ma come tutti i bimbi gioca, salta, ha momenti di timidezza, fa monellerie. E Lorenzo, come tutti i bimbi, è speciale agli occhi di chi lo guarda con amore.

E, come tutti i bambini, con le vacanze estive ha iniziato a frequentare un Grest.

Attraverso un lungo post, la famiglia ha denunciato l'interruzione della partecipazione del figlio alle attività estive organizzate dalla New Sporting Club di Erice.

Secondo quanto riferito dai genitori, dopo una settimana di frequenza e dopo avere ricevuto quotidianamente dagli operatori riscontri incoraggianti sul comportamento e sui progressi del bambino, sarebbe stata comunicata l'impossibilità per Lorenzo di proseguire il percorso a partire dalla settimana successiva.

"Ci dicevano che Lorenzo stava lavorando, giocando, integrandosi e imparando nuove regole", raccontano i genitori, che descrivono la decisione come "un macigno" e come un'esperienza vissuta più come un rifiuto che come una semplice esclusione da un'attività.

Nel loro messaggio emerge soprattutto il tema dell'inclusione.

La famiglia sostiene che non sarebbero state esplorate, insieme ai genitori, possibili strategie per consentire al bambino di continuare a partecipare alle attività estive, pur nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi tempi di apprendimento.

Quando l'inclusione riguarda tutta la comunità

Per molte famiglie che vivono la disabilità, l'inclusione non significa chiedere trattamenti privilegiati.

Significa, piuttosto, poter condividere gli stessi spazi, le stesse attività e le stesse opportunità degli altri bambini, attraverso percorsi adattati alle diverse esigenze.

L'Italia è considerata uno dei Paesi europei che più ha investito sul modello dell'inclusione, fondato sul principio che bambini e ragazzi con disabilità debbano partecipare alla vita scolastica e sociale insieme ai loro coetanei. Un percorso che negli anni ha superato la logica della separazione e delle strutture speciali per favorire la presenza nei contesti ordinari della comunità.

Per le famiglie, tuttavia, la sfida non si esaurisce tra i banchi di scuola.

Le attività sportive, ricreative ed educative extrascolastiche rappresentano spesso il banco di prova più delicato. È proprio lì che si misura concretamente la capacità di una comunità di accogliere le differenze, costruendo percorsi che tengano conto dei tempi, delle fragilità e delle potenzialità di ogni bambino.

Numerosi studi sull'inclusione sottolineano come la partecipazione alle attività comuni produca benefici non solo per i bambini con disabilità, ma anche per i loro coetanei, favorendo relazioni, autonomia, empatia e crescita reciproca.

Il dolore della famiglia

Nel caso di Lorenzo, il punto sollevato dai genitori non riguarda soltanto la mancata partecipazione al Grest, ma il significato che quella decisione assume per chi ogni giorno affronta il percorso dell'inclusione.

"Forse oggi abbiamo capito che non siete voi adatti a Lorenzo", scrivono amaramente, ribaltando una motivazione che, a loro dire, sarebbe stata legata alla necessità per il bambino di frequentare un ambiente più ristretto.

Parole che raccontano una delusione profonda, condivisa da molte famiglie che spesso si trovano a confrontarsi con il difficile equilibrio tra il diritto all'inclusione e le difficoltà organizzative che alcune realtà educative o sportive possono incontrare.

Al momento non risulta una replica ufficiale da parte della società sportiva coinvolta.

La vicenda, tuttavia, pone interrogativi che vanno oltre il singolo episodio e toccano un tema che riguarda l'intera comunità: quanto siamo realmente pronti ad accogliere le differenze quando l'inclusione passa dalle parole ai fatti?



