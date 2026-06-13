Sicilia. Farmaci, raggiunto l'accordo con i medici. Disabilità gravissime,  20 milioni dalla Regione

13/06/2026 16:37:00

Si chiude con un accordo il confronto aperto nelle scorse settimane sulla gestione della spesa farmaceutica territoriale in Sicilia. A seguito di un tavolo tecnico promosso dall'Assessorato regionale alla Salute con le ASP e la Federazione dei medici di medicina generale, l'assessore Marcello Caruso ha firmato un nuovo decreto assessoriale che ridefinisce i criteri applicativi del provvedimento n. 373 del 30 marzo 2026.

Il nuovo decreto stabilisce che il superamento dei tetti di budget trimestrale non comporterà automaticamente sanzioni a carico dei medici di base: l'intervento correttivo sarà attivato esclusivamente nei casi di uso inappropriato delle prescrizioni, tutelando così sia la continuità assistenziale per i pazienti sia la libertà clinica dei professionisti.

«Questo risultato dimostra come la nostra amministrazione sappia ascoltare le istanze del territorio e tradurle in scelte concrete - dice il presidente della Regione Renato Schifani - La tutela della salute dei cittadini siciliani, a partire dai più fragili, resta la nostra priorità assoluta. Razionalizzare la spesa pubblica è un dovere, ma non può mai avvenire a scapito dell'assistenza».

«Con questo provvedimento - aggiunge l'assessore Caruso- garantiamo i trattamenti necessari, con particolare attenzione alle patologie croniche e ai pazienti più fragili, introducendo criteri selettivi che puntano sull'appropriatezza prescrittiva anziché sul semplice contenimento numerico. Ringrazio i medici di medicina generale per il prezioso contributo, siamo riusciti a trovare una soluzione equilibrata che orienta la spesa farmaceutica nella direzione indicata dai parametri nazionali ma a tutela del diritto alle cure di ogni siciliano».

Il nuovo decreto sulle soglie prescrittive sarà pubblicato sulla Gurs la prossima settimana.



Politiche sociali, 20 milioni di euro a persone con disabilità gravissima

Oltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima. Le somme sono destinate al pagamento del beneficio economico del mese di maggio 2026 e come budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

«Con questo ulteriore stanziamento - dichiara l'assessore Nuccia Albano - confermiamo l’impegno concreto della Regione nel garantire sostegno continuo alle persone con disabilità gravissima e alle loro famiglie. Si tratta di risorse fondamentali per assicurare dignità, assistenza e qualità della vita ai soggetti più fragili. Stiamo lavorando per rendere i pagamenti sempre più tempestivi, così da offrire risposte certe e adeguate ai bisogni reali del territorio. La collaborazione con le Asp e il costante aggiornamento dei dati ci permettono di intervenire in maniera puntuale ed efficace».

Nel dettaglio, l'assessorato ha impegnato la somma di 20.217.226 euro a valere sul "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza". Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a maggio 2026 risultano 15.931.



