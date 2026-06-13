Mazara. Lunedì è San Vito, uffici chiusi al Comune, raccolta rifiuti regolare

13/06/2026 11:14:00

Lunedì 15 giugno a Mazara del Vallo si celebra la festività del Santo Patrono, San Vito Martire.

Tutti gli uffici comunali resteranno chiusi ad eccezione del comando di Pm e di tutti i servizi di reperibilità e pronto intervento. Apertura festiva per i siti museali cittadini. Il cimitero comunale osserverà gli orari festivi di apertura al pubblico: 8-13.

Pur essendo giornata festiva il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sarà regolarmente attivo lunedì 15 giugno in quanto le piattaforme di conferimento ubicate in altre città saranno aperte.





