Alcamo. Bilancio partecipato, ecco i progetti vincitori

13/06/2026 09:33:00

Pubblicati dal Comune di Alcamo i risultati delle votazioni per il Bilancio Partecipato 2026. Sono stati scelti dai cittadini i progetti vincitori nelle diverse aree tematiche previste: ambiente, politiche giovanili e della terza età, attività culturali e sportive, attività sociali, integrazione culturale ed educative.

In totale sono stati espressi 2.291 voti.

Il progetto più votato in assoluto è “Premio Antonino Messina - Danza, inclusione e comunità”, che ha ottenuto 509 voti e si è imposto nell’area delle attività sociali, di integrazione culturale ed educative.

Tra i progetti vincitori c’è anche “Viaggio ricreativo Agrigento e Piazza Armerina”, che ha raccolto 329 voti nell’area politiche giovanili e della terza età.

Nell’area attività culturali e sportive il progetto più votato è stato “Creazione Club House”, con 93 voti.

Per l’ambiente, invece, vince “Caretta - Caretta”, con 103 voti.

Il Comune ricorda che il Bilancio Partecipato è uno strumento che consente ai cittadini di intervenire direttamente nella vita amministrativa, proponendo e votando iniziative da realizzare sul territorio.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, ancora una volta, al Bilancio Partecipato, sia chi ha presentato i progetti che chi ha votato lo strumento di partecipazione diretta alla vita del Comune”, dichiara l’assessore alla programmazione economico-finanziaria Baldo Mancuso.

“È la dimostrazione che questa iniziativa, che abbiamo voluto fin dall’inizio, è stata apprezzata e condivisa dalla cittadinanza”, aggiunge Mancuso.

Tra gli altri progetti più votati figurano “Viaggio ricreativo Cefalù e Tindari”, con 250 voti, “Ci siamo anche noi”, con 226 voti, “Carnevale alcamese”, con 135 voti, e “Tutti a teatro”, con 130 voti.

Seguono, tra gli altri, “Cantiere Culture - incontri, espressioni, comunità” e “Cibo solidale - recupero e redistribuzione alimentare”, entrambi con 86 voti, “Pellegrinaggio a Paola, San Giovanni Rotondo” con 63 voti, “Sterilizzazione: rispetto e civiltà” con 58 voti, e “Baskin per tutti: insieme in gioco, insieme nella vita” con 57 voti.

I risultati completi sono stati pubblicati sul sito del Comune di Alcamo.



