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» Dai Comuni
13/06/2026 15:00:00

Il plauso dei medici per via Elio Fonti a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/a-trapani-una-strada-per-ricordare-il-pediatra-elio-fonti-450.jpg

Una strada per ricordare chi ha fatto la storia della sanità trapanese. A Trapani è stata intitolata una via al dottor Elio Fonti, figura storica della pediatria provinciale, in una cerimonia che ha visto la partecipazione dei familiari e delle autorità civili.

Un’iniziativa accolta con soddisfazione dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e umano del riconoscimento.

 

“Un punto di riferimento per la sanità del territorio”

Il dottor Fonti ha rappresentato per decenni una figura centrale dell’Ospedale Sant’Antonio Abate, dove ha guidato il reparto di Pediatria fino al 1990.

Durante la sua carriera ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo di servizi innovativi per l’epoca, tra cui:

  • continuità assistenziale pediatrica
  • potenziamento della Neonatologia
  • sviluppo della Terapia Intensiva Neonatale

Interventi che hanno segnato un cambiamento importante nell’assistenza ai bambini della provincia di Trapani.

 

 

Mangiapane: “Un esempio per le nuove generazioni”

Il presidente dell’Ordine, Filippo Mangiapane, ha espresso parole di grande apprezzamento per l’iniziativa:

L’intitolazione di una strada al professor Elio Fonti rappresenta un atto di memoria e di gratitudine che la nostra comunità rivolge a uno dei protagonisti della storia sanitaria del territorio. Le strade non sono soltanto luoghi da attraversare: sono pagine della memoria collettiva. Intitolare una via a Elio Fonti significa ricordare ogni giorno il valore della competenza, dell’umanità e del servizio reso alla comunità”.

 

Un’eredità professionale e umana

Fonti viene ricordato non solo per il suo ruolo professionale, ma anche per le qualità personali che ne hanno caratterizzato il percorso umano e medico: rigore, umiltà, cultura e forte senso etico.

Un modello che, sottolinea l’Ordine dei Medici, continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni di professionisti della sanità.

Con questa intitolazione, la città di Trapani rende omaggio a una figura che ha contribuito in modo concreto alla crescita della medicina locale e alla qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.



Dai Comuni | 2026-06-13 15:00:00
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