Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/06/2026 17:31:00

Marsala, incendio all'ospedale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/marsala-incendio-all-ospedale-450.jpg

Momenti di apprensione all'alba di oggi all'ospedale di Marsala, dove si è sviluppato un incendio in un'area di cantiere esterna al presidio sanitario. Le fiamme hanno interessato la zona utilizzata dalla ditta che ha recentemente completato i lavori per l'Ospedale di Comunità.

 

Secondo quanto comunica l'Asp di Trapani, al momento dell'incendio il cantiere non era attivo. Il rogo ha coinvolto esclusivamente residui e materiali di lavorazione presenti nell'area, senza interessare edifici o strutture sanitarie.

 

L'intervento è stato immediato. Sul posto sono arrivati i manutentori e il personale tecnico dell'ospedale, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente circoscritto le fiamme ai contenitori utilizzati per il deposito del materiale edile.

 

Nessuna ripercussione si è registrata sull'attività del presidio ospedaliero. L'incendio è rimasto confinato all'area del cantiere e non ha causato danni ai reparti, né problemi per pazienti, operatori sanitari o personale intervenuto.

 

La direzione strategica dell'Asp Trapani ha ringraziato il personale tecnico aziendale e i Vigili del Fuoco per la tempestività dell'intervento, che ha consentito di evitare conseguenze più gravi.


Resta adesso da chiarire l'origine dell'incendio. L'Asp fa sapere di essere in attesa delle conclusioni del rapporto dei Vigili del Fuoco, che dovrà accertare le cause del rogo.









Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...