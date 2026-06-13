Marsala, incendio all'ospedale

13/06/2026 17:31:00

Momenti di apprensione all'alba di oggi all'ospedale di Marsala, dove si è sviluppato un incendio in un'area di cantiere esterna al presidio sanitario. Le fiamme hanno interessato la zona utilizzata dalla ditta che ha recentemente completato i lavori per l'Ospedale di Comunità.

Secondo quanto comunica l'Asp di Trapani, al momento dell'incendio il cantiere non era attivo. Il rogo ha coinvolto esclusivamente residui e materiali di lavorazione presenti nell'area, senza interessare edifici o strutture sanitarie.

L'intervento è stato immediato. Sul posto sono arrivati i manutentori e il personale tecnico dell'ospedale, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente circoscritto le fiamme ai contenitori utilizzati per il deposito del materiale edile.

Nessuna ripercussione si è registrata sull'attività del presidio ospedaliero. L'incendio è rimasto confinato all'area del cantiere e non ha causato danni ai reparti, né problemi per pazienti, operatori sanitari o personale intervenuto.

La direzione strategica dell'Asp Trapani ha ringraziato il personale tecnico aziendale e i Vigili del Fuoco per la tempestività dell'intervento, che ha consentito di evitare conseguenze più gravi.



Resta adesso da chiarire l'origine dell'incendio. L'Asp fa sapere di essere in attesa delle conclusioni del rapporto dei Vigili del Fuoco, che dovrà accertare le cause del rogo.



