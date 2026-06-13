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Cronaca
13/06/2026 12:02:00

Erice, bus senza controllo precipita all'indietro per 20 metri: sfiorata la tragedia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/1781345125-0-erice-bus-senza-controllo-precipita-all-indietro-per-20-metri-sfiorata-la-tragedia.jpg

Una ventina di metri percorsi all'indietro senza controllo, fino allo schianto contro un pick-up parcheggiato. Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30.

 

Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus avrebbe iniziato a muoversi in retromarcia lungo una strada in discesa, percorrendo circa venti metri prima di terminare la propria corsa contro un veicolo fermo ai margini della carreggiata.

 

Le immagini mostrano la violenza dell'impatto. Il pick-up è stato schiacciato e spinto fino a una recinzione. Il cassone posteriore risulta gravemente deformato, mentre il mezzo è rimasto incastrato tra l'autobus e il cancello.

 

La notizia più importante, però, è che non ci sono feriti. A bordo del bus si trovava soltanto l'autista e sul mezzo non erano presenti passeggeri. Una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

 

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che, arretrando lungo la strada, è diventato di fatto un veicolo fuori controllo fino all'impatto finale.

 

Adesso saranno gli accertamenti tecnici a chiarire cosa sia accaduto e se all'origine dell'incidente vi sia stato un problema meccanico, un guasto ai sistemi di sicurezza o altre cause.









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