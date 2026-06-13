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Cronaca
13/06/2026 08:12:00

13 Giugno: Stasi in libertà, Trump annuncia l'accordo con l'Iran, Musk in Borsa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/13-giugno-stasi-in-liberta-trump-annuncia-l-accordo-con-l-iran-musk-in-borsa-450.jpg

E' il 13 Giugno 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Alberto Stasi torna in libertà dopo 10 anni e 6 mesi. L’unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l’affidamento in prova e potrà finire di scontare la pena senza tornare in carcere. Abiterà in una casa in affitto vicino a dove lavora. Ha lasciato frigo e ventilatore agli altri detenuti di Bollate
• Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Iran e che lo farà firmare al suo vice Vance questo fine settimana a Ginevra. Il ministro degli Esteri di Teheran ha confermato che un’intesa non è mai stata così vicina, ma nessuna delle parti spiega come sono stati risolti i punti chiave: Hormuz, sanzioni, Libano e soprattutto nucleare

 


• Elon Musk ha coronato con una raccolta di oltre 2 mila miliardi di dollari l’operazione di ingresso in Borsa di SpaceX. Ha detto che con quei soldi vuole portare tutti su Marte, o anche più in là
• La guerra di logoramento tra Russia e Ucraina continua, ma si muovono le diplomazie. L’Unione europea ha raggiunto un accordo per facilitare l’ingresso di Kiev
• Il primo bilaterale tra Italia e Francia, dopo i dissapori fra Macron e Meloni, si terrà ad Antibes il 25 giugno
• Inizia oggi a Roma la costituente del partito di Vannacci: i big del centrodestra si limiteranno a mandare loro rappresentanti
• Denis Verdini è stato rinviato a giudizio nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti Anas. Il figlio Tommaso, pure coinvolto, ha patteggiato la pena
• Nelle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia nel molisano, spunta la pista di un’amica di famiglia che avrebbe mentito agli inquirenti e ora è accusata di favoreggiamento
• A Napoli due chirurghi sono stati sospesi in seguito alla morte del piccolo Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore
• Non erano ubriachi i ragazzi italiani morti nel rogo di Crans-Montana: lo hanno accertato i risultati delle autopsie. La loro fine è dovuto alla mancanza di uscite di sicurezza del locale
• I nuovi Btp in emissione lunedì avranno un tasso minimo garantito dell’1,60 per cento
• A Milano, nel quartiere Bicocca, un monopattino con a bordo due ragazzi si è scontrato con un’auto a un incrocio. Uno dei giovani, 18 anni, è morto sul colpo
• Ai Mondiali gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 contro l ‘Uruguay, il Canada ha pareggiato con la Bosnia e la Corea del Sud si è imposta contro la Repubblica Ceca
• Il presidente argentino Javier Milei vuole lanciare società d’investimento senza umani basate solo sull’intelligenza artificiale
• In Svizzera un referendum deciderà se la popolazione potrà o meno superare i dieci milioni di abitanti: lo ha proposto un partito anti-immigrazione
• L’aereo del Papa si è guastato durante il ritorno dalla Spagna. Leone XIV e il suo staff sono tornati a Roma con un velivolo prestato da re Felipe VI
• Dopo 16 anni di leadership, Rocco Palombella ha lasciato i vertici della Uil
• Il Pd lombardo alle Feste dell’Unità metterà a disposizione un qr code col quale le persone potranno indicare al partito le priorità da perseguire
• A Ventimiglia sono stati recuperati i corpi dei due giovani amici scomparsi in mare nei giorni scorsi
• In provincia di Torino un uomo di 33 anni ha tentato di soffocare la madre ma è stato bloccato e arrestato
• In una palestra di Roma un uomo di 40 anni è stato accoltellato dopo un banale litigio sull’uso della panca per i pesi
• A Perugia un uomo di 29 anni, originario del Gambia, ha tentato di prendere alla madre una bambina di 4 anni ma non ci è riuscito ed è finito in cella
• In Serie A Alberto Aquilani è stato scelto come nuovo allenatore del Sassuolo mentre Ignazio Abate allenerà il Torino
• Jane Campion, presidente della giuria a Taormina, ha stupito gli spettaori del festival cinematografico parlando di Harvey Weinstein, il produttore oggi in carcere per una serie di violenze sessuali: era un mostro ma anche un genio, ha detto la regista
• Sono scomparsi Bajrakitiyabha Mahidol, principessa thailandese (48 anni), l’artista britannico David Hockney (89), lo storico direttore delle librerie Feltrinelli Romano Montroni (87)

Titoli
Corriere della sera: L’Iran: mai così vicini a un’intesa
la Repubblica: Iran, la firma si avvicina
La Stampa: Usa-Iran, accordo a un passo
Il Sole 24 Ore: Piazza Affari record su intesa Usa-Iran / Space X, debutto stellare a Wall Street
Il Messaggero: Intesa Usa-Iran / al rush finale / «Firma domani»
Il Giornale: Meno tasse al ceto medio / Il governo trova i soldi
Avvenire: Accordo fatto, anzi vicino
Qn: Hormuz, Uranio e soldi / La tregua tra Iran e Usa
Il Fatto: Trump canta vittoria / ma sta peggio di prima
Libero: I soldatini rossi di Vannacci
La Verità: Stasi libero. Finalmente
Il Mattino: Usa-Iran, rush finale a Ginevra
il manifesto: Partita Persia
il Quotidiano del Sud: Usa-Iran, l’intesa è un giallo
Domani: Trump e l’Iran, l’ultimo show / «Ma questa volta l’accordo c’è»









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