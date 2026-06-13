13 Giugno: Stasi in libertà, Trump annuncia l'accordo con l'Iran, Musk in Borsa
E' il 13 Giugno 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Alberto Stasi torna in libertà dopo 10 anni e 6 mesi. L’unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l’affidamento in prova e potrà finire di scontare la pena senza tornare in carcere. Abiterà in una casa in affitto vicino a dove lavora. Ha lasciato frigo e ventilatore agli altri detenuti di Bollate • Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Iran e che lo farà firmare al suo vice Vance questo fine settimana a Ginevra. Il ministro degli Esteri di Teheran ha confermato che un’intesa non è mai stata così vicina, ma nessuna delle parti spiega come sono stati risolti i punti chiave: Hormuz, sanzioni, Libano e soprattutto nucleare
• Elon Musk ha coronato con una raccolta di oltre 2 mila miliardi di dollari l’operazione di ingresso in Borsa di SpaceX. Ha detto che con quei soldi vuole portare tutti su Marte, o anche più in là • La guerra di logoramento tra Russia e Ucraina continua, ma si muovono le diplomazie. L’Unione europea ha raggiunto un accordo per facilitare l’ingresso di Kiev • Il primo bilaterale tra Italia e Francia, dopo i dissapori fra Macron e Meloni, si terrà ad Antibes il 25 giugno • Inizia oggi a Roma la costituente del partito di Vannacci: i big del centrodestra si limiteranno a mandare loro rappresentanti • Denis Verdini è stato rinviato a giudizio nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti Anas. Il figlio Tommaso, pure coinvolto, ha patteggiato la pena • Nelle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia nel molisano, spunta la pista di un’amica di famiglia che avrebbe mentito agli inquirenti e ora è accusata di favoreggiamento • A Napoli due chirurghi sono stati sospesi in seguito alla morte del piccolo Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore • Non erano ubriachi i ragazzi italiani morti nel rogo di Crans-Montana: lo hanno accertato i risultati delle autopsie. La loro fine è dovuto alla mancanza di uscite di sicurezza del locale • I nuovi Btp in emissione lunedì avranno un tasso minimo garantito dell’1,60 per cento • A Milano, nel quartiere Bicocca, un monopattino con a bordo due ragazzi si è scontrato con un’auto a un incrocio. Uno dei giovani, 18 anni, è morto sul colpo • Ai Mondiali gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 contro l ‘Uruguay, il Canada ha pareggiato con la Bosnia e la Corea del Sud si è imposta contro la Repubblica Ceca • Il presidente argentino Javier Milei vuole lanciare società d’investimento senza umani basate solo sull’intelligenza artificiale • In Svizzera un referendum deciderà se la popolazione potrà o meno superare i dieci milioni di abitanti: lo ha proposto un partito anti-immigrazione • L’aereo del Papa si è guastato durante il ritorno dalla Spagna. Leone XIV e il suo staff sono tornati a Roma con un velivolo prestato da re Felipe VI • Dopo 16 anni di leadership, Rocco Palombella ha lasciato i vertici della Uil • Il Pd lombardo alle Feste dell’Unità metterà a disposizione un qr code col quale le persone potranno indicare al partito le priorità da perseguire • A Ventimiglia sono stati recuperati i corpi dei due giovani amici scomparsi in mare nei giorni scorsi • In provincia di Torino un uomo di 33 anni ha tentato di soffocare la madre ma è stato bloccato e arrestato • In una palestra di Roma un uomo di 40 anni è stato accoltellato dopo un banale litigio sull’uso della panca per i pesi • A Perugia un uomo di 29 anni, originario del Gambia, ha tentato di prendere alla madre una bambina di 4 anni ma non ci è riuscito ed è finito in cella • In Serie A Alberto Aquilani è stato scelto come nuovo allenatore del Sassuolo mentre Ignazio Abate allenerà il Torino • Jane Campion, presidente della giuria a Taormina, ha stupito gli spettaori del festival cinematografico parlando di Harvey Weinstein, il produttore oggi in carcere per una serie di violenze sessuali: era un mostro ma anche un genio, ha detto la regista • Sono scomparsi Bajrakitiyabha Mahidol, principessa thailandese (48 anni), l’artista britannico David Hockney (89), lo storico direttore delle librerie Feltrinelli Romano Montroni (87)
Titoli Corriere della sera: L’Iran: mai così vicini a un’intesa la Repubblica: Iran, la firma si avvicina La Stampa: Usa-Iran, accordo a un passo Il Sole 24 Ore: Piazza Affari record su intesa Usa-Iran / Space X, debutto stellare a Wall Street Il Messaggero: Intesa Usa-Iran / al rush finale / «Firma domani» Il Giornale: Meno tasse al ceto medio / Il governo trova i soldi Avvenire: Accordo fatto, anzi vicino Qn: Hormuz, Uranio e soldi / La tregua tra Iran e Usa Il Fatto: Trump canta vittoria / ma sta peggio di prima Libero: I soldatini rossi di Vannacci La Verità: Stasi libero. Finalmente Il Mattino: Usa-Iran, rush finale a Ginevra il manifesto: Partita Persia il Quotidiano del Sud: Usa-Iran, l’intesa è un giallo Domani: Trump e l’Iran, l’ultimo show / «Ma questa volta l’accordo c’è»
Negli ultimi mesi si sente sempre più spesso parlare di sostenibilità, ma per molte imprese del territorio resta un concetto astratto, difficile da applicare nella pratica.Il dott. Giulio Bellan, commercialista e...
Prosegue l’attività di controllo nel territorio trapanese contro il fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, in collaborazione con i militari dell’Arma e i...
Nel cuore di Marsala, tra la stazione, via Francesco Crispi e via Roma, ha aperto il Despar. Gestione nuova di zecca, prodotti freschi e un bancone gastronomia con i polli allo spiedo. La spesa sotto casa, in posizione...
E' il 13 Giugno 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Alberto Stasi torna in libertà dopo 10 anni e 6 mesi. L’unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto...
Un traguardo importante che profuma di tradizione, passione e amore profondo per il territorio. L’Osteria Siciliando spegne le sue prime dieci candeline: un percorso iniziato il 12 giugno 2016, quando l'Osteria ha aperto le...