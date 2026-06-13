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Cultura

» Cose di musica
13/06/2026 09:05:00

"Focus di Sicilia", il primo singolo dell'alcamese Federica Riggi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/1781334314-0-focus-di-sicilia-il-primo-singolo-dell-alcamese-federica-riggi.jpg

Un percorso di rinascita personale trasformato in musica. È questa l’anima di “Focus di Sicilia”, il primo singolo della giovane cantautrice alcamese Federica Riggi già disponibile sulle piattaforme digitali e nato da un’esperienza che le ha cambiato profondamente la sua vita.

Dietro il brano c’è infatti una storia di coraggio e determinazione. Circa un anno e mezzo fa Federica ha affrontato un delicato intervento chirurgico durato dodici ore, seguito da un lungo percorso di riabilitazione. Un periodo difficile, segnato da paure, sacrifici e cambiamenti, ma anche dalla volontà di guardare avanti e ricominciare.

«Durante quel periodo ho sentito il bisogno di trasformare emozioni, paure e voglia di rinascita in qualcosa di concreto. Così è nata questa canzone», racconta l'artista.

 

Un ponte tra Sicilia e musica pop

“Focus di Sicilia” unisce italiano e siciliano, mescolando sonorità pop contemporanee, influenze latine e richiami alla tradizione musicale dell'Isola. Nel brano trovano spazio anche strumenti tipici siciliani, a sottolineare un forte legame con il territorio e con le proprie radici.

L'obiettivo è parlare sia al pubblico siciliano sia a quello nazionale, senza rinunciare a un'identità ben definita e autentica.

 

Dalla produzione video al debutto artistico

Federica Riggi non è nuova al mondo della creatività. Da anni lavora nel settore del video editing e della produzione digitale, collaborando con YouTuber di rilievo nazionale, aziende e clienti privati attraverso la propria attività professionale.

Accanto al lavoro dietro le quinte, ha deciso però di intraprendere anche un percorso artistico personale, mettendosi in gioco come cantante e autrice.

 

Un nuovo singolo in arrivo

Il debutto musicale sarà seguito a breve da un secondo progetto. A fine giugno, infatti, uscirà un nuovo brano che mostrerà un'altra sfumatura della sua personalità artistica.

«Sarà molto diverso dal primo, più leggero, divertente ed estivo, con un'atmosfera spensierata. Mi piace l'idea di raccontare sfumature diverse della mia musica, passando da qualcosa di più profondo ed emotivo a un pezzo più immediato e coinvolgente», spiega.

Con "Focus di Sicilia", Federica Riggi sceglie dunque di raccontare una storia personale di resilienza attraverso la musica, trasformando una delle prove più difficili della sua vita in un messaggio di forza e ripartenza.









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