Marsala, convocato il nuovo Consiglio comunale: il 25 giugno la prima seduta

13/06/2026 09:06:00

Prende ufficialmente il via la nuova consiliatura a Marsala. È stata infatti convocata per giovedì 25 giugno, alle ore 15.30, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, eletto dopo le amministrative che hanno portato alla vittoria della sindaca Andreana Patti.

Si tratta di una seduta particolarmente importante sotto il profilo istituzionale, perché segnerà l'insediamento formale dei nuovi organi elettivi della città. Sarà diretta da Enzo Sturiano, presidente uscente, che difficilmente sarà rieletto, essendo ormai all'opposizione.

All'ordine del giorno sono previsti alcuni degli adempimenti fondamentali per l'avvio dell'attività amministrativa:

il giuramento dei consiglieri comunali;

il giuramento della sindaca Andreana Patti;

l'elezione del presidente del Consiglio comunale.

La seduta del 25 giugno segnerà dunque l'avvio ufficiale della nuova stagione politica cittadina, con il primo confronto tra maggioranza e opposizione dopo il voto del 24 e 25 maggio e con l'insediamento del nuovo Consiglio che accompagnerà l'amministrazione Patti nei prossimi cinque anni.



