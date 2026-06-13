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Cronaca

» Ambiente
13/06/2026 16:06:00

Trapani, vasto incendio a Montagna Grande: in azione Canadair ed elicotteri. Diretta 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2026/trapani-vasto-incendio-a-montagna-grande-in-azione-canadair-ed-elicotteri-450.jpg

Un vasto incendio sta interessando da ore l'area di Montagna Grande, nel territorio di Trapani. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio e hanno richiesto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, sia da terra che dall'aria.

Sul posto stanno operando il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco. Secondo le informazioni disponibili, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento quattro elicotteri e un Canadair, arrivato poco dopo le 15.30 per supportare le attività di contenimento del fronte del fuoco.

 

Le fiamme avanzano verso il demanio

 

A seguire direttamente le operazioni è arrivata anche Dorotea Di Trapani, dirigente generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

"Il fronte dell'incendio si sta spingendo all'interno del demanio", ha dichiarato, confermando la complessità dell'intervento in una zona caratterizzata da vegetazione e aree boschive.

 

Focolai anche a Fulgatore e Ardigna

 

L'emergenza non riguarda soltanto Montagna Grande. Altri incendi sono stati segnalati nella frazione trapanese di Fulgatore, mentre in contrada Ardigna le fiamme sarebbero arrivate a lambire alcune abitazioni, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per proteggere le case e mettere in sicurezza l'area.

 

Prime avvisaglie di un'estate difficile

 

L'incendio di oggi arriva a pochi giorni dal vasto rogo che ha interessato la Piana di Catania. Per la Protezione Civile la stagione degli incendi è già iniziata e le alte temperature, unite al vento e alla vegetazione particolarmente secca, stanno creando condizioni favorevoli allo sviluppo dei roghi.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.

 



Ambiente | 2026-06-12 10:07:00
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