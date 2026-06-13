Incendio a Montagna Grande, vigili del fuoco a protezione di case e ovili. Nessuna evacuazione

Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da questo pomeriggio interessa l'area di Montagna Grande, nel territorio di Trapani.
Arriva un aggiornamento dai Vigili del Fuoco. Attualmente sono impegnate tre squadre del Comando provinciale di Trapani, concentrate soprattutto nelle attività di contenimento del fronte del fuoco e nella protezione di abitazioni e ovili presenti nella zona interessata dall'incendio.
L'area più delicata resta quella di contrada Ardigna, dove le fiamme si sono avvicinate ad alcune proprietà rurali.
Al momento, precisano i Vigili del Fuoco, non è stato necessario evacuare alcuna persona dalle proprie abitazioni.
Continua intanto il massiccio intervento dei mezzi aerei. In azione ci sono due Canadair e due elicotteri, impegnati nei lanci d'acqua sulle zone più difficili da raggiungere da terra.
Sul posto operano anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile. Le condizioni meteorologiche e il vento rendono particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.
L'incendio è ancora attivo e la situazione viene costantemente monitorata per evitare che il fronte del fuoco possa estendersi ulteriormente verso le aree abitate. Seguiranno aggiornamenti.