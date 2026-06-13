Incendio a Montagna Grande, vigili del fuoco a protezione di case e ovili. Nessuna evacuazione

Trapani, vasto incendio a Montagna Grande: in azione Canadair ed elicotteri. Diretta

Un vasto incendio sta interessando da ore l'area di Montagna Grande, nel territorio di Trapani. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio e hanno richiesto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, sia da terra che dall'aria.Sul...