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Sport
12/06/2026 09:22:00

Selinunte, il Galà dello Sport per i 10 anni del Team Marino Sicily

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/selinunte-il-gala-dello-sport-per-i-10-anni-del-team-marino-sicily-450.jpg

Dieci anni di attività, atleti da premiare, storie di sport e cultura da raccontare. L’Asd Team Marino Sicily festeggia il suo anniversario con un Galà dello Sport in programma il 13 giugno 2026, alle 21, al Nirvana di Selinunte.

La serata non sarà una semplice festa di squadra. L’obiettivo è riunire atleti nazionali e internazionali, protagonisti dell’arte e della cultura e figure che hanno un legame con la Valle del Belice, nel segno dello sport come linguaggio comune.

I premi della serata

Durante il Galà saranno premiati i campioni del Team Marino Sicily, ma anche personalità che, in ambiti diversi, hanno dato valore allo sport e al territorio.

Tra i nomi annunciati ci sono le glorie della danza Cecinati e Messina Denaro, Loreta Gulotta, campionessa di scherma, e Fabrizio Ferracane, attore tra i più apprezzati del cinema italiano di qualità.

Il programma prevede anche performance, spettacoli, buffet e dj set, con una formula pensata per celebrare il percorso dell’associazione e, insieme, il ruolo dello sport nella crescita personale e collettiva.

Le parole di Vito Marino

A spiegare il senso dell’iniziativa è Vito Marino, coach e patron dell’associazione.

“I valori dello sport sono universali – sottolinea Marino – e mirano all’inclusione e al rispetto. Lo sport unisce le persone di ogni fascia di età perché rappresenta un codice di comportamento”.

Da qui la scelta di non limitare l’anniversario a un appuntamento interno al team.

“In occasione del nostro decimo anniversario abbiamo deciso di creare un Galà e non una semplice festa dedicata al mio team – aggiunge Marino – proprio per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderci una realtà viva e pulsante nel territorio e chi ha dato luce allo sport e al suo valore”.

Appuntamento al Nirvana di Selinunte

Il Galà dello Sport del Team Marino Sicily sarà diretto da Giacomo Bonaiuso e condotto da Vittoria Abbenante.

L’appuntamento è fissato per il 13 giugno 2026, alle 21, al Nirvana di Selinunte. 









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