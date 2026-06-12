Marsala si prepara all'ultimo saluto a Tommaso Lentini, sabato i funerali

12/06/2026 12:37:00

Dopo la notizia della sua scomparsa, Marsala si prepara a dare l'ultimo saluto a Tommaso Lentini, architetto, artista e figura molto amata in città, deceduto l'11 giugno 2026 all'età di 84 anni.

Professionista di grande valore umano e culturale, Lentini ha lasciato un segno importante nella storia dell'architettura marsalese. Il suo nome è legato anche al progetto del Monumento ai Mille, avendo fatto parte, insieme all'architetto Emanuele Mongiovì, del gruppo di lavoro che elaborò la proposta per il monumento celebrativo dello Sbarco di Garibaldi a Marsala. Appassionato di arte e musica, era anche un apprezzato suonatore di fisarmonica.

In queste ore numerosi sono i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da parte di amici, professionisti, ex collaboratori e cittadini che ne ricordano la disponibilità, la passione per il proprio lavoro e la capacità di trasmettere entusiasmo alle nuove generazioni.

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello 3 a Marsala, dove quanti gli hanno voluto bene possono rendergli omaggio.

I funerali saranno celebrati sabato 13 giugno 2026 presso la Chiesa Madre di Marsala.

Il servizio funebre è curato dall'Impresa Funebre Grupposo.

Tommaso Lentini lascia la moglie Maria, i figli Guglielmo, Walter e Giorgio, i nipoti e tutti i familiari che oggi ne custodiscono il ricordo con affetto e gratitudine.