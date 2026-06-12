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Cronaca

» Sanità
12/06/2026 07:53:00

Sanità: protocollo d'intesa tra Distretto di Marsala e associazioni del Terzo Settore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781243846-0-sanita-protocollo-d-intesa-tra-distretto-di-marsala-e-associazioni-del-terzo-settore.jpg

Un nuovo passo avanti verso una sanità sempre più partecipata e vicina ai cittadini. È stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Distretto Socio-Sanitario di Marsala e le associazioni del Terzo Settore operanti nel territorio distrettuale per la collaborazione all'interno della Casa della Comunità di Marsala, sia nella struttura Hub che negli Spoke, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 77/2022 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute.
Tra i soggetti firmatari figurano il Centro Italiano Femminile (C.I.F.), rappresentato dalla presidente Rosa Alba Mezzapelle, e la Rete Civica della Salute, rappresentata dalla stessa Mezzapelle e da Anna Maria De Blasi.
 

L'intesa rappresenta un passaggio significativo nel percorso di integrazione tra servizi sanitari, istituzioni e realtà associative del territorio, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e promuovere una partecipazione sempre più attiva della comunità nella programmazione e nell'erogazione dei servizi sociosanitari.
La firma del protocollo consolida il ruolo delle associazioni all'interno dei nuovi modelli organizzativi previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale, riconoscendo il valore del contributo del volontariato e del Terzo Settore nella costruzione di percorsi di prossimità e supporto ai cittadini.
 

Per il C.I.F. e la Rete Civica della Salute si tratta di un ulteriore importante traguardo che rafforza la loro presenza nei luoghi della salute e contribuisce alla creazione di una rete territoriale sempre più attenta ai bisogni delle persone, favorendo inclusione, ascolto e collaborazione tra istituzioni e comunità locale.









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