Mazara celebra San Vito: reliquie in Cattedrale e Messe al Santuario

12/06/2026 14:43:00

Mazara del Vallo celebra San Vito martire, patrono della Città e della Diocesi. Le celebrazioni si terranno domenica 14 e lunedì 15 giugno, tra la Basilica Cattedrale e il Santuario San Vito in riva di mare.

Il momento centrale sarà la traslazione delle reliquie del Santo Patrono, che saranno esposte in modo permanente nella cappella della Cattedrale dedicata a San Vito martire.

La celebrazione in Cattedrale

Domenica 14 giugno, alle 19, nella Basilica Cattedrale, il Vescovo mons. Angelo Giurdanella presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica vespertina della Solennità di San Vito.

Al termine della Messa avverrà la traslazione delle reliquie del patrono. Saranno collocate all’interno di una teca nella cappella della Cattedrale dedicata al giovane martire.

Le reliquie comprendono frammenti del cuore di San Vito e frammenti ossei di San Vito, Modesto e Crescenzia, custoditi in tre reliquiari distinti.

Tra questi ci sono un reliquiario della prima metà del Settecento, un altro dei primi dell’Ottocento e un busto in argento sbalzato e cesellato, donato dal Vescovo Ugone Papè di Valdina.

Il martirio di Vito, Modesto e Crescenzia

La Solennità richiama il martirio dei santi Vito, Modesto e Crescenzia, avvenuto il 15 giugno 303 in Lucania, durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano.

La figura di San Vito resta al centro della devozione cittadina e diocesana. Mazara lo celebra come patrono e come giovane testimone della fede cristiana.

Le Messe al Santuario

Lunedì 15 giugno, giorno della Solennità di San Vito martire, alle 9.30 sarà celebrata la Santa Messa al Santuario San Vito in riva di mare.

Sempre al Santuario, alle 19, il Vescovo mons. Angelo Giurdanella presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica.

Al termine della celebrazione, il Vescovo reciterà l’Atto di Affidamento al Santo Patrono.



