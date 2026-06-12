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» Professioni
12/06/2026 09:00:00

La Prefetta Daniela Lupo in visita all’Ordine dei  Consulenti del Lavoro di Trapani 
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/la-prefetta-daniela-lupo-in-visita-all-ordine-dei-consulenti-del-lavoro-di-trapani-450.jpg

Dopo il successo dell’iniziativa “La normalità dell’onestà”, svoltasi lo  scorso 14 maggio presso il Teatro Ariston di Trapani, la Prefetta Daniela Lupo ha fatto visita al  Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani, esprimendo vivo apprezzamento per il  valore educativo, sociale e istituzionale del progetto. 

 


L’evento, inserito nell’ambito del progetto “GenL – Generazione Legalità”, promosso dal Consiglio  dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani presieduto da Salvatore Miceli e dall’Associazione  Giovani Consulenti del Lavoro di Trapani guidata da Valentina Graffeo, ha coinvolto oltre 300  studenti delle scuole superiori del territorio, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo  scolastico, universitario e delle professioni. 
 

Nel corso della manifestazione sono stati affrontati temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali  il contrasto al lavoro nero e irregolare, la promozione della cultura della legalità, la lotta alla  criminalità organizzata e il valore del lavoro regolare quale strumento di dignità, inclusione sociale e  crescita civile delle nuove generazioni.
Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto “Rosina  Salvo” con la performance teatrale ispirata alla vicenda umana e civile dell’ex sindaco calabrese  Antonino Bartuccio, simbolo di coraggio e denuncia contro la criminalità organizzata. 
 

Molto apprezzata anche la testimonianza di Antonino Spezia della Cantina Sociale “Terre di Giafar”  di Paceco, esperienza concreta di rinascita sociale ed economica attraverso il recupero e la  valorizzazione di beni confiscati alla mafia. 
 

Nel corso della visita istituzionale, la Prefetta Daniela Lupo ha voluto sottolineare l’importanza di  iniziative come “La normalità dell’onestà”, capaci di creare un dialogo diretto tra Istituzioni e giovani,  contribuendo alla diffusione di valori fondamentali quali responsabilità, partecipazione, cittadinanza  attiva e rispetto delle regole. 
Durante l’incontro è stata inoltre ribadita la centralità del Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ordine  dei Consulenti del Lavoro di Trapani insieme alla Prefettura, alle parti sociali, alle Forze dell’ordine  e alle altre Autorità istituzionali, finalizzato al rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e al  contrasto del lavoro nero e irregolare, con particolare attenzione ai comparti agricolo ed edilizio e  con un’estensione a tutti i settori produttivi del territorio. 


La Prefetta ha infine evidenziato il ruolo strategico dell’Osservatorio provinciale permanente quale  strumento operativo di raccordo tra istituzioni, forze sociali e realtà produttive, necessario per  costruire percorsi condivisi e azioni concrete a tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori. 
L’iniziativa e la successiva visita istituzionale confermano il valore di una rete territoriale sempre più  impegnata nella promozione della cultura della legalità e nella costruzione di un futuro fondato su  lavoro regolare, responsabilità sociale e partecipazione attiva delle nuove generazioni.
 









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