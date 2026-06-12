La Prefetta Daniela Lupo in visita all’Ordine dei  Consulenti del Lavoro di Trapani 

12/06/2026 09:00:00

Dopo il successo dell’iniziativa “La normalità dell’onestà”, svoltasi lo scorso 14 maggio presso il Teatro Ariston di Trapani, la Prefetta Daniela Lupo ha fatto visita al Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani, esprimendo vivo apprezzamento per il valore educativo, sociale e istituzionale del progetto.



L’evento, inserito nell’ambito del progetto “GenL – Generazione Legalità”, promosso dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani presieduto da Salvatore Miceli e dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Trapani guidata da Valentina Graffeo, ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole superiori del territorio, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo scolastico, universitario e delle professioni.



Nel corso della manifestazione sono stati affrontati temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali il contrasto al lavoro nero e irregolare, la promozione della cultura della legalità, la lotta alla criminalità organizzata e il valore del lavoro regolare quale strumento di dignità, inclusione sociale e crescita civile delle nuove generazioni.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto “Rosina Salvo” con la performance teatrale ispirata alla vicenda umana e civile dell’ex sindaco calabrese Antonino Bartuccio, simbolo di coraggio e denuncia contro la criminalità organizzata.



Molto apprezzata anche la testimonianza di Antonino Spezia della Cantina Sociale “Terre di Giafar” di Paceco, esperienza concreta di rinascita sociale ed economica attraverso il recupero e la valorizzazione di beni confiscati alla mafia.



Nel corso della visita istituzionale, la Prefetta Daniela Lupo ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative come “La normalità dell’onestà”, capaci di creare un dialogo diretto tra Istituzioni e giovani, contribuendo alla diffusione di valori fondamentali quali responsabilità, partecipazione, cittadinanza attiva e rispetto delle regole.

Durante l’incontro è stata inoltre ribadita la centralità del Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani insieme alla Prefettura, alle parti sociali, alle Forze dell’ordine e alle altre Autorità istituzionali, finalizzato al rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro nero e irregolare, con particolare attenzione ai comparti agricolo ed edilizio e con un’estensione a tutti i settori produttivi del territorio.



La Prefetta ha infine evidenziato il ruolo strategico dell’Osservatorio provinciale permanente quale strumento operativo di raccordo tra istituzioni, forze sociali e realtà produttive, necessario per costruire percorsi condivisi e azioni concrete a tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori.

L’iniziativa e la successiva visita istituzionale confermano il valore di una rete territoriale sempre più impegnata nella promozione della cultura della legalità e nella costruzione di un futuro fondato su lavoro regolare, responsabilità sociale e partecipazione attiva delle nuove generazioni.





