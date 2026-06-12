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Politica
12/06/2026 16:43:00

Marsala: oggi "La Bella stagione", l'assemblea aperta del Circolo PD

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781275561-0-marsala-oggi-la-bella-stagione-l-assemblea-aperta-del-circolo-pd.jpg

La bella stagione” è il titolo dell’assemblea aperta alla cittadinanza organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Marsala, in programma oggi,  venerdì 12 giugno 2026 alle ore 18:00 nella sede di Corso Gramsci 16.

 

Un incontro aperto alla città

L’iniziativa sarà dedicata all’analisi del voto e a una riflessione più ampia sul quadro politico cittadino, con l’obiettivo di condividere valutazioni e prospettive dopo le ultime consultazioni elettorali.

Il confronto sarà aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, chiamati a contribuire con idee e proposte sul futuro della città.

Un momento di confronto politico e sociale

Al centro dell’incontro ci saranno:

  • l’analisi dei risultati elettorali
  • le principali sfide per Marsala
  • proposte per lo sviluppo del territorio
  • il coinvolgimento diretto della comunità

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il dialogo con la città e costruire una visione condivisa sulle priorità amministrative e politiche.

Partecipazione e ascolto

Il Circolo PD sottolinea l’importanza del confronto e della partecipazione come strumenti fondamentali per individuare soluzioni concrete ai bisogni del territorio.

L’assemblea sarà quindi anche un momento di ascolto, aperto ai contributi dei cittadini, con l’intento di rafforzare il legame tra attività politica e comunità locale.

 









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