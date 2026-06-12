Ha fatto flop alle elezioni, ora il Psi di Marsala prova a ripartire

12/06/2026 06:00:00

Il PSI prova a riorganizzarsi a Marsala dopo una tornata elettorale che ha restituito un verdetto difficile da aggirare. Per mesi i socialisti sono stati tra i più attivi nell’organizzazione di manifestazioni, incontri e iniziative politiche, ma tutto questo fermento non si è tradotto nelle urne. La lista costruita insieme al Movimento 5 Stelle si è fermata sotto la soglia del 2%, un risultato che non ha consentito l’elezione di alcun consigliere comunale. In politica, però, contano i voti più delle iniziative e il responso delle urne racconta di una forza che, almeno per adesso, non è riuscita a trasformare la propria presenza sulla scena cittadina in consenso elettorale.

Lo scorso 8 giugno hanno analizzato il voto, “con lo sguardo rivolto, in chiave programmatica, a un progetto politico che miri al rilancio dell’area riformista e progressista e al dialogo con il mondo del lavoro e i giovani”.

Il lavoro della segreteria verrà svolto in continuità da Antonio Consentino, riconfermato. La nuova segreteria è quindi composta dal segretario Consentino e dalla presidente Lucia Cerniglia; ne fanno poi parte Salvatore Colicchia, Pietro D’Alberti, Elisa Fiocca, Giacomo Grado, Vincenzo Maggio, Paolo Mirabile, Gaspare Mollica, Nicola Rallo, Luigi Scarlata e Roberto Tumbarello.

Il ruolo di presidente onorario è stato attribuito a Luigi Sciacca, ultimo sindaco socialista della città di Marsala.

Le parole del segretario

Consentino ha dichiarato di avere assunto l’incarico nel gennaio 2023, partendo da zero nell’opera di ricostruzione del partito: “Fra scetticismo e, ahimè, ostruzionismo. Forse, se le elezioni amministrative fossero state tra un anno, avremmo avuto tempo e possibilità di organizzarci meglio. Ringrazio i compagni per la rinnovata fiducia, che trae fondamento dal lavoro svolto in questi tre anni e mezzo, seppure fuori dalle istituzioni cittadine, senza neppure il supporto di deputati, senatori e parlamentari regionali, e dalla circostanza, per nulla trascurabile, di essere riusciti, nelle scorse amministrative, a presentarci alla città con il nostro rinnovato simbolo, operazione che in Sicilia è riuscita solo a Marsala e Altofonte”.

Il PSI va avanti e si rivolge “ai riformisti, ai cattolici democratici e a tutte quelle realtà del mondo civico e associativo che vogliano lavorare insieme, concretamente, per l’innovazione e la giustizia sociale, rifuggendo da populismi ed estremismi. All’insegna del rinnovamento – prosegue Consentino – registriamo l’ingresso nel partito dell’avvocato Nicola Rallo e del professore Paolo Mirabile, sin da subito componenti della segreteria cittadina, che certamente daranno il loro prezioso contributo all’avviata opera di ricostruzione. Il partito dovrà svolgere attività concrete e tangibili sul territorio, attraverso diversi tavoli tematici permanenti, assemblee politiche periodiche, raccolte di proposte e segnalazioni, con lo sguardo rivolto ai più fragili”.

Appoggio alla sindaca Patti

Per il segretario del PSI l’appoggio alla neoeletta sindaca Andreana Patti non è mai stato messo in discussione:

“Continueremo convintamente e con orgoglio a sostenere e coadiuvare Andreana Patti, sindaca della città di Marsala, così come abbiamo fatto altrettanto convintamente e orgogliosamente durante tutta la campagna elettorale, essendo stati anche i primi ad avere ufficialmente lanciato la sua candidatura a prima cittadina in occasione della manifestazione del 25 gennaio al cinema Golden, gremito all’inverosimile. Occorre guardare al futuro, ripartendo da fondamenta operative nuove e moderne, affinché Avanti Marsala PSI possa farsi trovare pronto per le prossime competizioni elettorali”.



