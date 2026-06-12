Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della sostenibilità 

12/06/2026 09:00:00

Negli ultimi mesi si sente sempre più spesso parlare di sostenibilità, ma per molte imprese del territorio resta un concetto astratto, difficile da applicare nella pratica.

Il dott. Giulio Bellan, commercialista e fondatore di Studio Bellan, ha ottenuto la qualifica di Revisore della sostenibilità, una nuova figura professionale sempre più richiesta dalle aziende italiane ed europee.



Cos’è la Revisione della sostenibilità (spiegato semplice)

La revisione della sostenibilità è un’attività che serve a verificare e certificare che un’azienda:

- rispetti criteri ambientali (energia, rifiuti, emissioni)

- abbia processi organizzativi corretti

- operi in modo trasparente e responsabile

In pratica, è ciò che permette alle imprese di dimostrare concretamente il proprio valore anche oltre i numeri di bilancio.



Perché sta diventando fondamentale

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha introdotto nuove normative che obbligano sempre più aziende a:

* redigere report di sostenibilità

* dimostrare il proprio impatto ambientale e sociale

* adottare processi certificati

Anche le PMI, soprattutto quelle che lavorano con grandi clienti o partecipano a bandi pubblici, stanno iniziando a essere coinvolte.



I benefici per un imprenditore locale

Per un imprenditore del Trapanese o dell’Agrigentino, lavorare sulla sostenibilità non è solo un obbligo, ma può diventare un vantaggio concreto:

- Accesso più facile a finanziamenti e contributi

- Maggiore credibilità verso banche e investitori

- Possibilità di lavorare con aziende più strutturate

- Miglior organizzazione interna e controllo dei costi



Il ruolo del Revisore della sostenibilità

La figura del revisore serve proprio a questo:

* analizzare i dati aziendali

* verificare che siano corretti

* certificare le informazioni in modo ufficiale



«Non si tratta solo di rispettare una norma» spiegano da Studio Bellan, «ma di aiutare le imprese a diventare più solide, efficienti e competitive nel lungo periodo.»



A chi rivolgersi

Per le imprese della provincia di Trapani e Agrigento che vogliono capire come adeguarsi alle nuove normative o sfruttare i vantaggi della sostenibilità, è possibile rivolgersi a:

Studio Bellan – Commercialista e Consulenza Aziendale

Via Giacinto Bruzzesi n.30, Marsala

Tel. 0923 712758 | www.studiobellan.it

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



