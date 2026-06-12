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» Lavoro
12/06/2026 16:15:00

Tribunali di Trapani e Marsala, la FP Cgil chiede l'adeguamento dei profili professionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781272807-0-tribunali-di-trapani-e-marsala-la-fp-cgil-chiede-l-adeguamento-dei-profili-professionali.jpg

La Funzione pubblica Cgil di Trapani sollecita un intervento urgente per l’adeguamento delle denominazioni dei profili professionali del personale del Ministero della Giustizia in servizio nei Tribunali di Trapani e Marsala, in applicazione del recente Accordo collettivo nazionale integrativo (CCNI) del 29 aprile.

 

La richiesta del sindacato

A intervenire è il segretario provinciale della FP Cgil, Andrea Genna, che ha inviato una nota ai vertici degli uffici giudiziari del territorio chiedendo l’aggiornamento immediato di documentazione, organigrammi e comunicazioni istituzionali.

L’adeguamento riguarda in particolare le nuove “famiglie professionali e relative competenze” del comparto Funzioni centrali, già definite dall’accordo nazionale.

“Aggiornare subito atti e documenti”

Secondo Genna, le nuove classificazioni producono effetti immediati dalla data di sottoscrizione e devono essere recepite senza ritardi:

  • aggiornamento della modulistica interna
  • revisione dei provvedimenti amministrativi
  • adeguamento degli organigrammi
  • allineamento dei siti istituzionali e delle piattaforme informatiche

Il sindacato sottolinea che ogni ritardo nell’applicazione comporterebbe una mancata corretta individuazione dei profili professionali sul territorio.

Diritti e pari opportunità al centro

La FP Cgil richiama la necessità di garantire uniformità applicativa e pari opportunità per le lavoratrici e i lavoratori, ribadendo il ruolo delle amministrazioni giudiziarie nell’applicazione corretta dei contratti collettivi.

Pur non avendo sottoscritto il contratto nazionale, il sindacato ritiene comunque urgente il recepimento delle nuove disposizioni a tutela del personale.

Verso il nuovo contratto 2025-2027

Nel frattempo, a Roma è in fase di definizione il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027.

La FP Cgil segue da vicino la trattativa, che – secondo il sindacato – sarà il riferimento per l’organizzazione del lavoro nei prossimi anni, rendendo ancora più necessario l’allineamento immediato degli uffici alle disposizioni già in vigore.

 









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