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Economia
12/06/2026 09:49:00

Sicindustria Trapani, rinnovati gli organi della Piccola Industria: Marco Cangemi eletto presidente

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Si è svolta ieri l’Assemblea della Piccola Industria di Sicindustria Trapani, che ha proceduto al rinnovo del Comitato provinciale eleggendo gli 11 componenti che guideranno il prossimo mandato.

 

Eletti i componenti del nuovo Comitato

Nel corso della votazione sono stati designati: Dario Barabino, Marco Cangemi, Giuseppe Canino, Giovanna Caruso, Ignazio Cusumano, Alberto Di Cristofalo, Pietro Foderà, Fabio Ingargiola, Vito Lo Castro, Giulia Spanò, Egon Villanti. 

 

Insediamento e nomine: Cangemi alla guida

Subito dopo l’Assemblea si è tenuta la prima riunione di insediamento del nuovo Comitato, che ha portato all’elezione di Marco Cangemi alla presidenza della Piccola Industria di Sicindustria Trapani. Alla vicepresidenza sono stati nominati Giovanna Caruso e Fabio Ingargiola.

 

Il profilo del nuovo presidente

Cangemi, amministratore delegato di Siciliana Pasti, azienda attiva nel settore della ristorazione collettiva, ha maturato una significativa esperienza nel campo degli appalti pubblici.

Nel nuovo incarico sarà chiamato a rappresentare il sistema delle piccole e medie imprese del territorio trapanese, con l’obiettivo di rafforzarne crescita, competitività e capacità di innovazione.

 

Gli auguri di Sicindustria

A tutti gli eletti sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte del vice presidente vicario di Sicindustria Trapani, Filippo Amodeo, che ha salutato l’avvio del nuovo mandato del Comitato provinciale della Piccola Industria.









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