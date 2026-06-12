NCC, la Camera di Commercio accelera: "Commissione costituita entro il 30 giugno, poi gli esami"

12/06/2026 18:56:00

Dopo le proteste dei candidati e la segnalazione raccolta da Tp24, arriva un aggiornamento dalla Camera di Commercio di Trapani sulla vicenda degli esami per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea (NCC).

Nei giorni scorsi decine di aspiranti conducenti avevano denunciato attese superiori ai sette mesi. Una situazione che, secondo i candidati, stava impedendo loro di iniziare a lavorare in un settore che, soprattutto durante la stagione turistica, registra una crescente richiesta di personale.

Già nei giorni scorsi il presidente della Camera di Commercio, Pino Pace, aveva spiegato che il ritardo era legato alla scadenza della commissione esaminatrice, il cui mandato era terminato nel mese di febbraio.

Adesso arriva un'indicazione più precisa sui tempi. Dalla Camera di Commercio fanno sapere che la nuova commissione conducenti sarà costituita entro il 30 giugno. Subito dopo si procederà con la calendarizzazione e lo svolgimento degli esami per i candidati in attesa.

L'aggiornamento rappresenta una risposta alle preoccupazioni espresse dai circa quaranta aspiranti conducenti che avevano già presentato domanda e versato le quote previste, senza però ricevere finora una convocazione.

Se i tempi annunciati saranno rispettati, l'impasse dovrebbe quindi sbloccarsi nelle prossime settimane, consentendo ai candidati di sostenere finalmente la prova necessaria per ottenere l'abilitazione e accedere al mercato del lavoro NCC, oggi alle prese con una carenza di conducenti segnalata dagli stessi operatori del settore.



