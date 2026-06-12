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» Dalla Regione
12/06/2026 15:00:00

Scuola, Turano: "Finanzieremo tutti i progetti dei percorsi estivi". Ma in pochi hanno aderito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/scuola-turano-finanzieremo-tutti-i-progetti-dei-percorsi-estivi-ma-in-pochi-hanno-aderito-450.jpg

 

«Finanzieremo tutti i progetti delle scuole che hanno partecipato alla circolare "Percorsi estivi", pensata per le attività ludiche e sportive nei mesi di giugno, luglio e agosto». Lo annuncia l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, dopo la pubblicazione dell’elenco delle domande pervenute dagli istituti scolastici.

C'è da dire che sono pochi i progetti presentati, rispetto alle aspettative, dalle scuole siciliane. Pochissimi, anzi, solo due, in provincia di Trapani: dell'Istituto Bagolino di Alcamo e del Garibaldi - Pipitone di Marsala. 
 

«Sono convinto che la scuola debba essere presenza, ascolto e opportunità anche oltre il calendario scolastico – aggiunge Turano – Gli istituti siciliani hanno deciso di cogliere questa occasione dando un servizio alle famiglie e agli alunni che, con questo progetto, potranno partecipare ad attività gratuite come sport, laboratori, musica, teatro ed esperienze all’aperto anche durante l’estate. Andiamo avanti investendo nella scuola pubblica e offrendo ai nostri giovani maggiori momenti di socialità», conclude l’assessore.


 

La circolare "Percorsi estivi" dà alle scuole che hanno aderito la possibilità, anche collaborando con enti del terzo settore, di organizzare, tra le altre iniziative, attività sportive, progetti di educazione ambientale e cittadinanza attiva, visite culturali, escursioni naturalistiche e laboratori teatrali e musicali.


 

L'elenco delle domande è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.


 









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